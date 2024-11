"Il verde è terapeutico". Convegno al Centro Mati

PISTOIA

Sono in arrivo, al Centro Mati 1909 all’interno di Toscana Fair in via Bonellina, due giorni dedicati al "3° Convegno nazionale sul verde terapeutico" in programma per domani e sabato: un appuntamento che serve per riunire medici, architetti, agronomi e operatori sanitari da tutta Italia per condividere le ricerche più recenti e le migliori pratiche utilizzate in questo ambito decisamente particolare ma, al tempo stesso, anche in rapida evoluzione. In tutto ci saranno quattro sessioni, due legate alla giornata di venerdì dalle 9.30 alle 17.30 e altrettante sabato dalle 9 alle 13.30 (partecipazione gratuita ma per iscriversi bisogna inviare una mail a [email protected]). Il verde terapeutico è un ambito particolarmente seguito dalla "Mati 1909" nel corso degli ultimi anni e la due giorni pistoiese rappresenta un’opportunità per medici, operatori sanitari, architetti e specialisti del verde per ricevere aggiornamenti e spunti pratici per l’integrazione della natura nella pratica terapeutica oltre ad avere la possibilità di ascoltare interventi di esperti e testimonianze dirette da strutture come ospedali e comunità terapeutiche. Il tutto con al centro il verde e come esso stesso possa migliorare il benessere di chi è alle prese con malattie croniche e come serva anche per la gestione dello stress. L’idea dell’attenzione agli aspetti terapeutici è stata lanciata da Andrea Mati per recuperare persone con disagi psichici e sociali: la stessa azienda ha realizzato giardini per malati di Alzheimer così come quelli dedicati a chi è affetto da sindrome di down o autismo, fino alle ultime ideazioni per la cura dei disturbi alimentari e dei disagi legati a stress e depressione con i giardini per la riconnessione con la natura.

S.M