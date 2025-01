Il CQS fa festa, Chiazzano e AM Aglianese ko

È andata in archivio la sedicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria, la prima tanto del nuovo anno quanto del girone di ritorno. E per le formazioni di Pistoia e provincia è già tempo di tirare le somme, in vista del prossimo turno. Cominciando dal girone A di Prima, con il CQS Pistoia che resta sopra la zona playout dopo il 2-0 esterno sul Capezzano Pianore (con gol di Frosini e Begliomini). Crisi sempre più nera per il Chiazzano, caduto fra le mura amiche per mano dei Diavoli Neri Gorfigliano (1-0). Passando al girone D, fa festa il Quarrata: Paolini ha griffato l’1-0 esterno sul Casale Fattoria che ha permesso alla banda Diodato di arpionare la seconda posizione. Battuta d’arresto interna per l’AM Aglianese, stoppata dalla Folgor Calenzano per 1-0. Stesso punteggio per l’Atletico Casini Spedalino nel colpaccio con lo Jolo firmato Compagnone.

Scendendo in Seconda categoria, il San Niccolò primo della classe ha limitato i danni: l’Olimpia Quarrata ha vinto 2-1 un po’ a sorpresa, ma gli aglianesi hanno mantenuto la vetta della classifica pur vedendo diminuire a cinque lunghezze il margine sulla Pietà 2004 seconda in classifica. Stop anche per la Virtus Montale, terza nonostante la battuta d’arresto esterna per mano del Tavola (2-1). Quarto posto per il Montalbano Cecina, dopo il 4-1 (con doppietta di Agostini) alla Galcianese. Il Cintolese ha pareggiato 1-1 nella tana del Montemurlo, mentre il Pistoia Nord trascinato da Pallara ha regolato 3-2 il Chiesanuova. Risalgono anche le quotazioni della Montagna Pistoiese, che si è aggiudicato il match esterno con il Vernio grazie alle marcature di Gambardella (doppietta) Bibaj, Petrolini ed Hoxha. Ok il Bugiani Pool 84, che con una rete di Nappini ha steso a domicilio la Valbisenzio.

Giovanni Fiorentino