Estra in attesa di Bobalik. Brienza riparte da Cantù

In attesa che maturi l’ufficializzazione di David Bobalik sulla panchina dell’Estra Pistoia, la novità del weekend riguarda l’ex allenatore biancorosso Nicola Brienza. Il coach dell’anno dell’ultima Serie A è a un passo dal ritorno a Cantù che lo ha bloccato con un’offerta pluriennale. Oggi il Cda canturino metterà nero su bianco il tutto, ma è già tutto fatto. Brienza ha superato la concorrenza di Attilio Caja e Maurizio Buscaglia e tornerà quindi a casa.

Tornando alle faccende pistoiesi, il mercato dell’Estra, dopo la sfuriata iniziale, sembra essersi preso una pausa di riflessione. L’Estra, appena conclusa la stagione tempo zero ha messo sotto contratto Brajkovic, Silins, Anumba e Forrest e confermato Della Rosa e Saccaggi. Facendo i conti all’appello mancano tre o forse quattro giocatori per completare il roster, da cercare tra esterni e un’ala forte, ruoli che dovrebbero uscire tra i tre stranieri che ancora mancano per arrivare al 6+6 annunciato dalla società. La fiammata iniziale che ha sorpreso un po’ tutti dal momento che i campionati erano ancora in corso e che le Summer League erano ancora molto lontane e che di solito soprattutto per quanto riguarda i giocatori stranieri si tende a temporeggiare per far calmare i costi per arrivare al giocatore che è stato individuato spendendo meno. La nuova proprietà, però, non ha messo tempo in mezzo e prima ha operato una sorta di rivoluzione con il passato dove, a parte le riconferme di Della Rosa e Saccaggi, si è preferito cambiare tutta la squadra.

Non risulta siano stati fatti dei tentativi per trattenere nessuno dei giocatori della passata stagione segno evidente che la nuova proprietà ha in mente di costruire un roster con caratteristiche diverse rispetto a quello dello scorso anno. Non è stata trattenuta neppure la guida tecnica. Come detto l’ipotesi ormai certa è quella che riguarda David Bobalik che dovrebbe essere prossimo alla firma del contratto, ma ad oggi non c’è ancora l’ufficialità. Molto probabile che prima si cerchi di firmare anche l’assesistente senior che lo affiancherà.

Per riprendere le operazioni di mercato si attende il ritorno dagli Stati Uniti del presidente Ron Rowan che dovrebbe rientrare a Pistoia entro la fine del mese. E’ chiaro che in questo periodo il diesse Marco Sambugaro è al lavoro per visionare alcuni giocatori per poi proporli alla dirigenza così com’è altrettanto chiaro che sia in collegamento diretto con Rowan per studiare tutti i possibili scenari di mercato. Diciamo che una pausa di riflessione ci voleva sal momento che la scelta degli ultimi tre stranieri dovrà essere molto ponderata perché sarà fondamentale riuscire ad arrivare a giocatori di una certa esperienza e affidabilità in grado di garantire una base solida alla squadra. Elementi che non hanno bisogno di tempo per conoscere ed adattarsi al campionato italiano ma già pronti all’uso.

Maurizio Innocenti