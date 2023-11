Commemorazione dei defunti, gli orari e le modifiche al traffico

Sono giorni di grande afflusso all’interno dei cimiteri comunali per la commemorazione dei defunti e, di conseguenza, c’è da gestire da parte dell’amministrazione tutta quella che è la logistica, a partire dai parcheggi e dai flussi pedonali intorno alla zona di via dei Campisanti, fino al traffico e gli orari di apertura. Per sopperire a queste problematiche, infatti, il Comune con la Cooperativa sociale "Barbara B" che è il gestore dei servizi cimiteriali, ha messo in campo alcune contro-misure. Fino a domenica prossima, per esempio, la struttura principale per la città e il camposanto del quartiere della Vergine resteranno aperti con orario continuato dalle 8 alle 17, mentre solo per oggi 1° novembre si andrà fino alle 17.30. In contemporanea, sempre oggi, lo "sportello cimiteri" sarà aperto al pubblico in vari orari: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. La sede si trova in via dei Macelli 9A e si possono contattare gli operatori ai numeri 0573 371597, 371598, 371599, oppure 342-8683676 e email [email protected]. In occasione di queste giornate di intense presenze, sono stati interrotti anche qualsiasi tipo di intervento di manutenzione o l’introduzione di materiale utile per queste operazioni.

Queste, invece, le modifiche alla viabilità che rimarranno in vigore fino alle 19 di domani, giovedì 2 novembre. In via dei Campisanti ci sarà il senso unico nella sola direzione sud-nord da via Sant’Agostino a via Nerucci, con istituzione del divieto di sosta e rimozione forzata su ambo i lati, eccetto operazioni di carico e scarico. In via Landucci (intersezione con via Sant’Agostino) sarà istituito il divieto di transito in entrata per i veicoli provenienti dalla suddetta ultima strada. In via Volta, all’incrocio con via Fermi, divieto di transito in entrata per i veicoli provenienti dalla stessa arteria principale viaria della zona industriale. Inoltre, all’incrocio fra via Sant’Agostino e via Volta divieto di circolazione in entrata per chi arriva da via Bastione Mediceo e direzione obbligatoria a destra in via Volta stessa; nel tratto via Bastione Mediceo-via Landucci sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata. In via Bastione Mediceo, nella seconda parte, ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata esclusivamente nei tratti indicati da apposita segnaletica. "In caso di necessità – ricordano dal Comune – e per saturazione delle aree di parcheggio presso i cimiteri o nei momenti in cui non vi saranno spazi di sosta disponibili, gli agenti in servizio di polizia stradale operativi nella zona potranno modificare o integrare temporaneamente i provvedimenti".

red.pt