Ciclismo: a Casalguidi c’è la Coppa Caduti-Roubaix Franco Ballerini

Casalguidi, 23 agosto 2024 - Torna nell’ultima domenica del mese di agosto a Casalguidi, la 64^ Coppa Caduti per la categoria allievi che da 14 anni, tanti ne sono trascorsi dalla sua morte durante un Rally automobilistico nei pressi di Casa al Vento, ha anche la denominazione di “Roubaix Franco Ballerini” indimenticabile e grande campione del pedale nonché commissario tecnico della Nazionale di ciclismo.

Per due volte il “Ballero” vinse la classica nel nord Europa da Parigi al velodromo di Roubaix e per ricordare lui e le sue imprese, gli organizzatori della Polisportiva Milleluci di Casalguidi decisero di modificare il percorso della Coppa Caduti per allievi con l’inserimento di tratti sterrati nella zona di Casalguidi e di Quarrata da ripetere varie volte. Anche quest’anno saranno dodici i tratti di strade bianche e polverose da percorrere, l’ultimo poco prima dell’ingresso sulla pista dello stadio comunale di Casalguidi dove è posto il traguardo della gara alla quale sono iscritti 137 corridori con diverse squadre extraregionali.

Il percorso è lungo 84 chilometri con partenza alle 15,30 ed arrivo tra le 17,30 e le 18. Il primo tratto sterrato i corridori lo incontreranno dopo 14 km di questa corsa valevole anche per il Trofeo Comune di Serravalle Pistoiese che nel 2023, vide il successo del toscano di Limite sull’Arno Gerolamo Manuele Migheli del Velo Club Suola Ciclismo Empoli.

Antonio Mannori