Caccia ai malviventi. Forse passati nel locale

MONTECATINi TERME

La polizia di Stato è impegnata in una caccia senza sosta ai tre rapinatori che, all’alba di ieri, hanno atteso sotto casa Stefano Mariotti, titolare del ristorante "Il Discepolo" per portargli via l’incasso della serata. L’imprevisto della macchina utilizzata, rubata ad Altopascio, che la vittima ha bloccato dopo il colpo, potrebbe averli costretti a rimanere nelle vicinanze. Magari, potrebbero aver deciso di stare rintanati in mezzo ai campi, una posizione non certo comoda, in attesa che scendessero di nuovo le tenebre, e qualche amico venisse a prenderli. Le volanti della polizia di Stato, per tutta la giornata di ieri, hanno continuato a perlustrare il territorio di Massa e Cozzile. Massimo riserbo, per il momento, da parte degli inquirenti. La dinamica dei fatti lascia però intendere che la rapina sia stata preparata già da qualche giorno. I malviventi sapevano bene dove Mariotti teneva i soldi dell’incasso, 4mila euro circa, poi sottratti all’imprenditore dietro la minaccia di armi da fuoco e di un’accetta. La polizia di Stato potrebbe essere chiamata a un complesso lavoro legato alle verifiche delle presenze al "Discepolo" nelle ultime settimane. Anche il sistema di videosorveglianza del Comune di Montecatini potrebbe rivelarsi utile per individuare macchine "strane" che potrebbero aver transitato nella zona. La probabile origine italiana dei rapinatori è un altro elemento che gli inquirenti sono chiamati ad affrontare con estrema attenzione, soprattutto nell’ambito dei soggetti già noti alle forze dell’ordine. Ogni giorno, i locali di Montecatini e della Valdinievole ospitano migliaia di clienti, residenti nella zona e turisti, di vati livelli sociali. Tranne in caso di soggetti particolarmente conosciuti per reati pregressi o dal modo di fare strano, nessun imprenditore può prevedere quando arriverà la persona venuta a fare il sopralluogo per una rapina o un furto.

Daniele Bernardini