"Basta camion sulla Montalese, fate presto a riaprire la tangenziale est"

"Basta traffico pesante in via Sestini-Montalese, va riaperta con urgenza la tangenziale-est ai mezzi pesanti, la situazione attuale è una vergogna". I comitati di Candeglia-Valli della Bure, Chiesina Montalese, Pontenuovo, Santomato e Via Sestini hanno scritto una lettera che è un grido di allarme indirizzato al sindaco di Pistoia, al presidente della Provincia, al prefetto e al presidente della Regione. Chiedono con forza "che vengano presi con urgenza seri provvedimenti per accelerare al massimo le procedure che portino a riaprire alla circolazione dei mezzi pesanti la Tangenziale Est di Pistoia, che è da tempo a una sola corsia in attesa dell’inizio dei lavori di consolidamento la cui conclusione, si dice, non ci sarà prima del 2028". Quella data, il 2028, è un termine insopportabile per i tanti residenti della zona nord-est di Pistoia e della via provinciale montalese, ma anche per i molti automobilisti e ciclisti che percorrono con sempre maggiori disagi e pericoli una strada che è assolutamente inadatta a sopportare il traffico pesante. I comitati si mobilitano per dare una scossa e trasmettere agli enti il senso dell’urgenza.

"Chiediamo che si faccia il massimo – scrivono i cinque comitati – per risolvere una situazione vergognosa che penalizza la città nell’area nord est e costringe tutto il traffico pesante a percorrere la direttrice Sestini-Montalese". Un’altra richiesta, connessa alla prima, è che siano date certezze sulla sicurezza del ponticino di Pontenuovo che deve sopportare un peso di traffico composto anche da Tir e da camion di grosse di dimensioni. "Chiediamo garanzie sull’accertamento della stabilità del ponte a Pontenuovo – si legge ancora – che deve sopportare una mole così elevata di traffico pesante". I Comitati poi fanno presente come in altre emergenze di viabilità ci sia stato un intervento più celere. "Questa situazione vergognosa deve trovare una soluzione – concludono – come è avvenuto per altre emergenze (Ponte all’Abate, per esempio) risolte in tempi celeri rispetto a quanto sta avvenendo a Pistoia con la suddetta Tangenziale Est". La lettera è un chiaro segno che i residenti della zona nord-est non ne possono più di sopportare ogni giorno disagi senza avere una prospettiva o una soluzione credibile e realizzabile in tempi ragionevoli.

Giacomo Bini