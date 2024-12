Nomine: Giorgio Corretti nuovo responsabile della psichiatria pisana nell’Asl

Pisa, 5 dicembre 2024 – Il dottor Giorgio Corretti è stato nominato nuovo direttore della psichiatria pisana. Corretti si è laureato all’Università di Pisa nel 1998 specializzandosi in psichiatria nel 2003 e nel 2005, ha conseguito a Siena il diploma di perfezionamento in sessuologia medica. Prima di arrivare a Pisa è stato direttore della psichiatria delle Valli Etrusche e responsabile dell’unità funzionale salute mentale adulti della Valdera, precedentemente è stato dirigente medico a La Spezia all’interno dell’SPDC (servizi psichiatrici di diagnosi e cura) dell’ospedale.

Il dottor Corretti ha svolto anche attività di ricerca all’Università di Pisa con uno studio sui pazienti con disturbi dell’umore. Inoltre, ha conseguito un master in psicoterapia ed ipnosi e un perfezionamento in terapia biosistemica. Al suo attivo oltre settanta pubblicazioni su riviste nazionale ed internazionali, numerose partecipazioni a congressi come relatore e docenze nei corsi di laurea in medicina.

“Ringrazio la direzione aziendale – evidenzia il neo responsabile della psichiatria pisana – per la fiducia che con questa nomina mi ha accordato. La psichiatria pisana ha una lunga tradizione e il fatto di dirigere un settore così importante in questo momento dove i disturbi mentali sono in continuo aumento, mi riempie di orgoglio. A Pisa troverò una squadra di ottimi colleghi che stanno lavorando con professionalità e impegno, in particolare dopo la scomparsa di Barbara Capovani e medici altrettanto preparati che giornalmente gestiscono la salute mentale sul territorio, un settore molto complesso”.

“Sono molto soddisfatta di questa nomina – evidenzia la direttrice generale dell’Asl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani – perché permette di valorizzare un professionista giovane ma di assoluto valore e già con una notevole esperienza e conoscenza del settore viste le sue precedenti esperienze. A seguito del lavoro svolto dalla commissione di valutazione, il dottor Corretti ha confermato di avere caratteristiche e preparazione professionale adeguate a ricoprire questo ruolo di grande rilevanza in una zona fortemente provata. Gli auguro buon lavoro e sono certa che saprà valorizzare il capitale umano che troverà nei diversi settori della salute mentale”.