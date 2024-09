Banchi in piazza Viviani. Al via le prove generali. I marinesi si dividono: "Scelta scellerata"

Via libera al mercato di Marina di Pisa in Piazza Viviani, ma scoppia la polemica. È stato approvato lunedì lo spostamento del mercato estivo di Marina di Pisa dal lungomare a Piazza Viviani (nella foto) per una fase sperimentale. La decisione è stata presa dal Consiglio Comunale, su mozione del gruppo consiliare "Pisa al Centro". "La nostra visione – ha dichiarato Caterina Costa, capogruppo della lista civica di centrodestra e prima firmataria della mozione – è che il lungomare sia un’attrazione paesaggistica da valorizzare, poiché capace di attirare i turisti che arrivano in centro storico. Per questo, deve essere fruibile tutto l’anno, senza limitazioni".

La mozione, depositata ad aprile, era stata rinviata in attesa dell’inaugurazione di Piazza Viviani, recentemente riqualificata. "Ora che la piazza è stata restituita ai cittadini – ha proseguito Costa – siamo pronti a iniziare una sperimentazione durante i mesi invernali, che potrebbe coinvolgere inizialmente i mercati straordinari, dando così al mercato una location prestigiosa". Tuttavia, la mozione rappresenta solo un atto di indirizzo, il che significa che tempi, modalità e soluzioni operative devono ancora essere definiti in collaborazione con le associazioni degli ambulanti. "La parola chiave è concertazione – ha spiegato Costa –, ossia un dialogo aperto con le categorie produttive". Sul metodo spiega Virginia Mancini, presidente della Terza Commissione Consiliare permanente: "Abbiamo affrontato l’argomento in commissione con il dialogo e la concertazione con le associazioni di categoria nelle modalità, nei tempi e nei metodi più opportuni per individuare le soluzioni migliori e più efficaci".

Concertazione che però secondo la denuncia di Confcommercio non c’è stata. L’associazione di categoria ha minacciato di portare i banchi degli ambulanti in Comune se la mozione dovesse essere applicata. "Speriamo che questa decisione scellerata rimanga solo sulla carta – ha dichiarato il direttore generale di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli –, ma se lo spostamento diventerà definitivo, siamo pronti a fare battaglia". Il problema, secondo Confcommercio, riguarda anche gli spazi. "Non accetteremo – ha affermato Franco Palermo, presidente di Fiva Confcommercio Pisa – una riduzione dei posteggi e dei metri quadrati a disposizione, poiché è impossibile far lavorare i 94 banchi attualmente sul lungomare all’interno di piazza Viviani". Anche Simona Rindi, presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina, ha espresso preoccupazione: "A ogni mareggiata temiamo per la nostra sicurezza e per le nostre attività. Siamo sicuri che lo spostamento del mercato sia una priorità?".

Sulla vicenda è intervenuto anche Matteo Trapani, capogruppo del Pd, che ha criticato il metodo della maggioranza: "Il silenzio dell’assessore, che solo due anni fa aveva fatto approvare il piano del commercio, è assordante. Il tutto è stato fatto senza uno studio preliminare e senza coinvolgere residenti e commercianti. È un errore di metodo e di sostanza".

Enrico Mattia Del Punta