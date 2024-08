L’angelo della corsa, il 95enne Angelo Squadrone vince un nuovo oro: “Il più bello della mia vita”

Pisa, 25 agosto 2024 – Un’altra impresa, un altro titolo mondiale. Angelo Squadrone, classe 1929, colonnello dei parà in pensione, 95 anni sulle spalle ce l’ha fatta di nuovo. A Goteborg, in Svezia, ha conquistato la 10km Master in poco meno di un’ora e cinquanta minuti. Squadrone, da decenni stabilitosi a Pisa, nella comunità di San Piero a Grado, è noto ed apprezzato non solo in città, dove è stato premiato per la sua longevità sportiva, ma anche in Italia e all’estero. Nel suo palmares infatti ha corso quasi 140 maratone, vincendo una dozzina di titoli europei e italiani, oltre ad essere presidente onorario del club Super Marathon Italia. Questo è il suo settimo titolo mondiale master, un vero e proprio record che si aggiunge ai suoi successi. Squadrone ha conquistato l’oro mondiale SM95 con una prestazione semplicemente eccellente dimostrando come la longevità è un valore che nello sport può dire la sua. "E’ stata la più bella corsa alla quale ho partecipato - ha dichiarato Squadrone, intervistato da La Nazione -. Ho vissuto tante emozioni e anche sul podio sono stati gentilissimi". Per lui infatti gli svedesi hanno effettuato un particolare cerimoniale: "Mi hanno dato la precedenza su tutte le altre premiazioni - racconta Squadrone -. C’è stato un grande applauso e mi sono commosso. Penso sia il più bell’oro e la più bella premiazione che mi è stata dedicata".

C’è stato anche un giallo sui tempi: "Inizialmente gli organizzatori si erano sbagliati e non avevano registrato correttamente il mio tempo - ammette il maratoneta -, ma poi si sono scusati per l’errore". Ma qual è il segreto della sua longevità e della sua abilità nello sport e nella corsa? "Mangio poco, ma di tutto. Consumo tanta frutta e verdura - confessa Squadrone, cercando di svelare i suoi segreti e raccontando la sua routine quotidiana -. Ho vissuto la guerra, sono del ’29, si mangiava quello che si trovava, altrimenti si digiunava".

Squadrone ricorda anche i tempi del Covid: "Ho sempre superato molte avversità grazie alla fede e all’aiuto del Signore -. si racconta Angelo Squadrone -. Nel ‘35 fui colpito dalla malaria, poi c’è stata la guerra. Negli anni ‘70 l’influenza asiatica. Ho superato brillantemente anche i tempi del Covid-19 e posso dire di essere una persona fortunata". Nel mirino del 95enne ora c’è anche la Maratona di Pisa: "L’assessore Scarpa e il sindaco Conti mi hanno promesso che correranno la corsa con me - svela Squadrone -. Io spero che mantengano prima la promessa che mi hanno fatto sul campanile di San Piero a Grado. Devono restaurarlo. Ancor prima spero si risolva la questione del fulmine. Questo monumento merita di più".