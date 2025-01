Montecatini, foto e classifiche della mezza maratona

Montecatini Terme, 27 gennaio 2025 – Erano circa 600 i partecipanti alla sesta edizione della Half Marathon di Montecatini, sulla classica distanza di 21,098 chilometri, organizzata alla perfezione dalla società Montecatini Marathon con la collaborazione tecnica della Lega Uisp di Atletica Leggera di Pistoia e il patrocinio dell’amministrazione comunale.

La vittoria assoluta è andata al marocchino Ayub Bouras (Gruppo Sportivo Maiano Fiesole), in 1h08’39’’, che precede di 3’49’’ Mirko Dolci (Atletica Amaranto Livorno) e di 4’15 Fabio Marinelli (Podistica Medicea Poggio a Caiano), il quarto posto lo ottiene Andrea Sgoifo (Carabinieri) e il quinto Manuel Cagliari (Atletica Guastalla Reggio Emilia).

Anche in campo femminile vittoria straniera e la vincitrice viene dall’altra parte del mondo, si tratta di Eleonor Raper (Australia) che termina la gara in 1h18’08’’ e precede di 2’20’’ la connazionale Aleisha Wawn e l’italo rumena Roxana Maria Girleanu (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane) che arriva dopo 15’08’’ dalla vincitrice, al quarto posto si ferma Letizia Beoni (Podistica Aglianese) e al quinto Marilyn Mazzotta (Sempre di Corsa).

Nella categoria veterani uomini si presenta per primo sulla linea d’arrivo Giorgio Davini (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane) che conclude in 1h19’13’’ secondo classificato Alessandro Orsolini (G.M. Antraccoli Lucca) e terzo Stefano Meoli (La Galla).

Claudio Mugnai (Sempre di Corsa) si classifica primo nella categoria veterani oro in 1h24’58’’, secondo Andrea Marcacci (Atletica Amaranto Livorno) e terzo Francesco Bozzi, compagno di società del vincitore. Vittoria di Rinaldo Bolognesi (Atletica Vinci) nei veterani oro che ferma il cronometro sul tempo di 1h37’26’’, secondo posto per il compagno di società Stefano Balestri e terzo gradino del podio per Leonardo Tramonti (Atletica Amaranto Livorno).

La rappresentante dell’Atletica Campi Bisenzio Romina La Gorga si aggiudica la categoria donne veterane in 1h33’34’’, precedendo Barbara Casaioli (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane) e Samanta Serafini (G.M. Antraccoli Lucca). Primo posto nelle donne veterane argento per Nadia Sozzi (Runners Barberino) in 1h54’56’’, seconda Maricica Lucaci (Atletica Vinci) e terza Simonetta Farci (Podistica Rossini).

Inoltre assieme alla mezza maratona si è svolta anche una gara a staffetta di 21,098 km in due: successo in campo maschile del duo Federico Pieroni e Godino Marco (Individuali) in 1h17’00’’ seguiti a 57’’ da Davide Silvestri e Luca Silvestri (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane) e a 2’20’’ da Lorenzo Biagi e Simone Tognarelli (Castracani), al quarto posto Fabio Vannini–Tiziano Ferrrari (Running Team) e al quinto Marco Osimanti e Giuliano Burchi (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane-La Stanca Valenzatico).

Marcella Municchi e Chiara Giachi (Track end Field) vincono in campo femminile con il tempo di 1h24’02’’, seconde di classificano a 3’07’’ Cristina Mannello e Silvia Micheletti (Atletica Pistoia), terzo posto a 9’36’’ per Cristina Neri e Michela Bruzzone (Atletica Amaranto).

Nella staffetta mista (Uomo+donna) Emiliano Vanalesta e Laura Quiriconi (Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane-Atletica Pietrasanta Veersilia) si aggiudicano il primo posto in 1h26’07’’, al secondo Niccola Dini e Bianca Stella Dazzi (Polisportiva) in terza posizione Luca Triscornia e Sara Tognini (Asd Carrara).

