Ciclismo: domenica a Montecatini il Gp Del Rosso

Montecatini Terme, 9 ottobre 2021 - Il Gran Premio Ezio Del Rosso che festeggia le 70 edizioni, torna ad ospitare tra i partenti una maglia iridata, quella dell’emiliano Filippo Baroncini che assieme al brillante vincitore dello scorso anno, Michele Gazzoli, guida il Team Colpack Ballan a caccia dell’ennesimo successo in una stagione straordinaria per il sodalizio bergamasco. Tra le squadre più attese anche Mastromarco Sensi Nibali, Team Qhubeka, Petroli Firenze Hopplà, Gragnano e General Store. Quello di domani domenica a Montecatini Terme organizzato dal G.S. Le Casette è il penultimo atto della stagione dilettanti in Toscana che si chiuderà definitivamente martedì 12 ottobre con la Coppa Mobilio a Ponsacco. Sono 125 gli iscritti del “Gran Premio” numero inferiore a tante altre edizioni, ma il campo dei partenti è di assoluto valore con una rosa di atleti che si sfideranno lungo i 177 chilometri della gara per un successo importante e di prestigio.

PERCORSO: Il ritrovo sarà all’ippodromo Sesana che garantisce adeguati spazi nel rispetto delle norme anti Covid-19, la partenza ufficiale a mezzogiorno da Corso Roma per affrontare un circuito a forma di ottovolante lungo 33 km e 800 metri da ripetere per 4 volte (Montecatini, Margine Coperta, Borgo a Buggiano Casabianca, Biscolla, Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Montecatini, Vico, Ponte di Serravalle, Pieve a Nievole, Montecatini per 135 km). I corridori dovranno affrontare quindi per altre tre volte la salita di Vico (sette i passaggi in totale) al centro di un ridotto anello di 14 Km (Vico, Nievole, Ponte di Serravalle, Pieve a Nievole, Montecatini) prima di concludere la corsa patrocinata dal Comune attorno alle ore 16.

I FAVORITI: Oltre al Campione del Mondo Baroncini, i suoi compagni di squadra Gazzoli, Petrucci, Verre, Martinelli e Rastelli, quindi il trio Qhubeka con Coati, Puppio e l’eritreo Mulueberhan, Marcellusi vincitore lunedì scorso a Castiglion Fibocchi, Nieri e Magli per la Mastromarco, Conforti e Mori per la Gragnano Sporting Club, Lucca e Di Felice apparsi in grandi condizioni nelle ultime gare, Baldaccini, Murgano, Pirro, Tarozzi, Pierantozzi, Romano, Tosin.