Zampata di Ba, Montecatini gode. Intercomunale Monsummano ko

V. MONTECATINI

1

INT. MONSUMMANO

0

VALDINIEVOLE MONTECATINI: Gega, Fanti, Lucchesi, Casini (16 st Shiqeri), Fedi, Ghimenti, Rosati, Isola (33’ st Lazzari), Ba, Attinasi (1’ st Conti), Pesci. A disp. Baldi, Rugiati, Fioretti, Mauriello, Fusco. All. Pellegrini.

INTERCOMUNALE MONSUMMANO: Grasso, Saquella, Vitiello, Silvano (16’ st Dal Poggetto), Foresta, Gabadoni (44’ st Marseglia), Guarisa, Maiorana (38’ st Bertelli), Ferrara. A disp. Bonciolini, Andreozzi, Dal Porto, Goti, Natali. All. Fanucchi.

Arbitro: Noto di Pisa.

Marcatore: 18’ st Ba.

Vince ancora il Montecatini. A distanza di due settimane Valdinievole Montecatini e Intercomunale Monsummano si sono affrontate sul terreno dei termali, questa volta erano in palio i tre punti validi per la classifica della seconda giornata del campionato di Promozione. Questa volta non è stato come nel primo turno di Coppa Italia però, è stata una gara avvincente fin dalle prime battute, dove gli amaranto hanno messo alle corde i padroni di casa che hanno faticato a spostare il baricentro per uscire dalla propria metà campo, senza però riuscire a portare a casa punti. Il match winner della sfida è stato Ba con un guizzo a metà della riprresa.

La cronaca. I ragazzi di mister Fanucchi si sono fatti vedere già al sesto minuto del primo tempo con Guarisa che da fuori area ha sorpreso tutti con un tiro che ha aggirato la difesa e si è andato a stampare sul palo opposto a Gega. All’11’ ancora Guarisa che sfodera un fendente che Gega ferma con qualche difficoltà e al 14’ Ferrara dalla distanza manda la palla poco sopra la traversa. La squadra di Pellegrini soffre e riesce a fare qualche passo avanti solo alla mezz’ ora quando si fa vedere Fanti, ma Grasso è attento e ferma a terra. Il ritmo resta alto e si gioca a tamburello fino allo scadere di tempo.

Al terzo minuto della seconda parte è ancora Guarisa ad accarezzare il palo, ma al 18’ Fanti a centrocampo con la punta del piede recupera su una rimessa avversaria, lancia Ba che con un guizzo s’ incunea verso Grasso e lo trafigge con un pennellato rasoterra. Il Monsummano non ci sta a perdere, costruisce un arrembaggio finale che però trova sempre pronta la retroguardia biancoceleste a rinviare come può. Mercoledì prossimo, sempre alle 15.30, sarà recuperata la prima giornata rinviata a causa del maltempo.

Stefano Incerpi