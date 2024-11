Viabilità che non funziona. Partita la raccolta firme

La viabilità di via Donatori del Sangue non funziona. Parte da qui l’intervento dei consiglieri di minoranza David Baldi, Clarissa Nocentini, Mario Suzzi e Alessandro Venturini dopo le segnalazioni delle difficoltà dei residenti riguardo al nuovo tratto, che erano già state rese note anche sul nostro giornale e dopo le dichiarazioni dell’assessore ai lavori pubblici di Monsummano Arcangelo Crisci, che ha ammesso nei giorni scorsi che la nuova viabilità di Pieve a Nievole ha peggiorato il traffico anche a Monsummano e soprattutto la già stretta a pericolosa via Ribocco, spesso usata adesso anche come scorciatoia. "C’è chi si è già mosso realizzando una raccolta firme per trovare una soluzione al problema – fanno sapere dal centrodestra di Pieve a Nievole – che noi come gruppo consigliare ci sentiamo di sposare in pieno e anzi la incoraggiamo affinché tutti i cittadini pievarini e non vadano a firmare presso il Bar Luxury di Pieve alla Misericordia fino al 10 dicembre al fine di sollecitare l’amministrazione comunale sulla questione".

"Ricordiamo – proseguono gli esponenti del centrodestra – che la nuova viabilità deriva dall’intento di snellire il traffico nella zona, attraverso l’istituzione di una corsia preferenziale riservata al transito dei mezzi di soccorso , del trasporto pubblico locale e taxi in via Donatori del Sangue con direzione ovest-est e l’istituzione del senso unico con direzione est-ovest per tutte le altre categorie di veicoli sull’intera via Donatori del Sangue, ma attualmente sta creando notevoli difficoltà sia per chi usufruisce dei servizi che vengono forniti dalla locale Misericordia, la maggioranza sono persone anziane e con problemi più o meno gravi di salute, il Cup, la farmacia, la farmacia territoriale e ospedaliera, le cappelle del commiato, il centro analisi e gli studi medici si di medicina di base che specialistica sia anche ai residenti che alle attività".

Il caso era già stato segnalato alla polizia municipale "la quale ci aveva informato – chiudono i consiglieri – che stavano monitorando la situazione, ma al momento la situazione è in stallo. Per questo chiediamo ai cittadini di buon senso di partecipare alla raccolta firme per risolvere il problema".

Arianna Fisicaro