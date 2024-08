Puccini al Tettuccio: c’è Lucetta Bizzi

Canta Verdi, Massenet, Bizet, Giordano, Bellini, Rossini. E Puccini. A Torre del Lago, dove per alcuni anni ha diretto la Scuola di Alto Perfezionamento per voci liriche con il compianto Luigi Roni, ancora si parla della leggendaria produzione di Rondine, negli anni Ottanta. Lucetta Bizzi fu una straordinaria Lisette che quasi non riusciva a camminare per strada nei giorni di recita. Questo soprano lirico, aveva già incantato le platee nazionali e internazionali con il ruolo (pucciniano) che l’aveva fatta scoprire: Musetta. Poche come lei hanno si sono calate in questo personaggio dell’opera parigina di

Puccini. Lavora con i grandi direttori d’orchestra (Muti, Campanella, Bartoletti, Pesko e via di seguito) e con straordinari registi (Zeffirelli, Bolognini, Montaldo, Damiani, Simona Marchini) in produzioni che hanno fatto la storia dell’opera lirica.

Bizzi si dedica soprattutto all’insegnamento e ai master. I risultati si vedono: con lei al conservatorio Boito di Parma di diploma in canto un giovane baritono, Luca Salsi, oggi una delle voci più contese nel mondo. Pur essendo un grande interprete verdiano, uno dei ruoli che ha portato più fortuna anche a Salsi è stato il pucciniano Scarpia di Tosca, nella produzione della Scala, diretta da Chailly, con Francesco Meli nei panni del pittore rivoluzionario Cavaradossi.

Lucetta Bizzi, dunque, è il personaggio migliore per riprendere il ciclo di incontri ’Puccini al Tettuccio’ all’interno della rassegna ’Acqua in bocca... ma non troppo’. Appuntamento questa sera (ore 21) con l’incontro alle Terme Tettuccio dal titolo ’Sì, mi chiamano Mimì’.