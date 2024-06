Prevenzione al femminile all’ospedale

In occasione della prima edizione dell’open day dedicato alla prevenzione al femminile, promosso da Fondazione Onda, in programma mercoledì 19 giugno, l’ospedale SS. Cosma e Damiano si propone di promuovere, nella popolazione femminile una corretta prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi della vita. Saranno offerte numerose proposte di visite ambulatoriali specialistiche, colloqui conoscitivi ed educativi rispetto ai disordini alimentari, percorsi riabilitativi e informativi e consulenze, grazie alla collaborazione del personale medico e infermieristico.

In Diabetologia il dottor Roberto Anichini, dalle 9 alle 13, nella struttura al terzo piano della ex-Filanda, sarà disponibile per un colloquio, la valutazione della glicemia, e l’eventuale orientamento medico e infermieristico a scopo informativo, senza necessità di prenotazione. Lucilla Tanini, dalle 9.15 alle 11.15, nella ex-Filanda, ambulatorio 3, al terzo piano, sarà disponibile per misurazioni antropometriche e indicazioni per la corretta alimentazione.

In Ginecologia e Ostetricia dalle 14 alle 17, Giulia Giacomelli, negli ambulatori del reparto, al primo piano del padiglione centrale, visite ginecologiche per pazienti in perimenopausa e menopausa. In Cardiologia Chiara Selvaggia Magnaghi sarà, dalle 14 alle 19.15, nell’ambulatorio cardiologico H7, al piano terra del padiglione sud, per effettuare una consulenza cardiologica comprensiva di elettrocardiogramma, visita ed ecocardiogramma. Per questi tre appuntamenti, necessaria la prenotazione (allo 0572460503-297), dalle 14.30 alle 15.30.

ec