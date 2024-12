L’ex ’Quisisana’ ha un futuro. Diventerà residenza per anziani

È chiusa da oltre ventidue anni, ma nel 2025 è destinata a iniziare un percorso per tornare a nuova vita. L’ex casa di cura Quisisana, a Montecatini Alto, ha svolto per lungo tempo un ruolo di eccellenza nella sanità privata in tutta la provincia e nel resto della Toscana. Nella struttura, diventata un punto di degrado della zona di Montecatini, lavoravano circa 40 persone. Nel 2002, purtroppo, la casa di cura chiuse e per tanti anni nessuno l’ha rilevata. Una importante società italiana che si occupa di sviluppare e realizzare strutture socio sanitarie per anziani non autosufficienti su tutto il territorio italiano, la scorsa estate ha contatto l’amministrazione del sindaco Claudio Del Rosso, manifestando il suo interesse. L’investitore sta chiudendo la trattativa per l’acquisto dell’immobile con il Monte dei Paschi di Siena, attuale proprietario. L’obiettivo è semplice: avviare e completare la ristrutturazione dell’edificio, dotandolo di 80 posti per l’attività di residenza sanitaria assistenziale e 20 per la residenza sanitaria per disabili.

L’investimento sarebbe realizzato attraverso una convenzione con la Società della Salute Valdinievole, tenendo conto del tessuto sociale del comprendotio, con la presenza di soggetti con più di 75 anni, e la capacità di riempimento dell’immobile. Il servizio effettivo sarà realizzato attraverso un gestore di provata professionalità in questo delicato settore. La società ha quindi contattato anche i vertici della Società della Salute, il presidente Simona De Caro, sindaco di Monsummano, e il direttore Stefano Lomi. Un lavoro importante e delicato che sarà discusso e votato nella prossima assemblea della Ss. Nonostante il riserbo mantenuto sulla notizia per qualche mese, in questi ultimi giorni la voce del progetto si è sparsa in città.

Il sindaco Claudio Del Rosso conferma tutto grande soddisfazione. "È vero – spiega – siamo stati contattati dai nostri interlocutori pochi giorni dopo il nostro insediamento e abbiamo iniziato a dialogare. Il recupero dell’ex casa di cura Quisisana, con funzioni compatibili alla sua identità e al contesto urbanistico, sta molto a cuore alla nostra giunta. Ringrazio De Caro e Lomi per l’importante lavoro svolto. Il via libera definitivo arriverà nel corso della prossima assemblea della Società della Salute, il 30 dicembre". Una volta avviata la ristrutturazione dell’ex casa di cura Quisisana sarà necessario circa un anno di tempo per completare l’intervento.

Daniele Bernardini