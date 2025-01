Le critiche del Pd: "Aumenti per le famiglie"

Critiche dal Partito Democratico dopo l’approvazione del bilancio del governo Trassi: "Sono molti gli sconfitti dopo l’approvazione del bilancio – si legge nel documento dei Dem –. Le famiglie: un aumento del 30% della tariffa per il servizio della mensa a partire dal prossimo settembre; un aumento della tariffa per l’entrata anticipata a scuola e per l’iscrizione tardiva al servizio di trasporto scolastico; l’aumento della tariffa per la partecipazione ai campi estivi. L’imprenditoria del turismo: è stato determinato l’aumento dell’imposta di soggiorno. I servizi comunali: celebrare il proprio matrimonio o utilizzare sale comunali per conferenze, corsi, riunioni o altre iniziative costerà di più perché le tariffe sono state sensibilmente aumentate".

"Non è poi mancato all’appello dei rincari anche l’aumento delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi – si legge ancora nel documento –. Infine, nonostante le dicerie, per la prima volta in 16 anni le associazioni sindacali non hanno sottoscritto il protocollo d’intesa sul bilancio dove venivano definiti impegni in materia sociale, welfare, fisco, istruzione, lavoro, politiche sociali e pari opportunità. Un fatto molto grave".