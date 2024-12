Larciano Apertura del 2025 con la marcia della pace: il programma

Torna la Marcia della pace, da San Rocco e Larciano Castello. Siamo arrivati alla venticinquesima edizione. L’iniziativa viene organizzata dal comune di Larciano, dalle parrocchie di San Rocco, Larciano Castello, Castelmartini, Cecina, dalle associazioni di volontariato Proloco di Larciano, Soccorso Pubblico, Auser Larciano, Vab, Avis, Intrecci e Casa Dei, Sarà presente anche una delegazione del consiglio comunale dei ragazzi. Il titolo della marcia è ’Rimetti a noi i nostri debiti, concedici la tua pace’. Parteciperà il vescovo di San Miniato monsignor Paccosi. Il programma dell’iniziativa: alle ore 15.30 è previsto il ritrovo presso la chiesa di San Rocco, dove ci sarà la partenza della marcia della pace. Il percorso si concluderà al Castello di Larciano. Gli organizzatori informano che sarà garantito un bus-navetta, gestito dal Soccorso Pubblico di Larciano. Servizio che verrà svolto sia per l’andata, a partire dalle ore 15.15 che per il ritorno. I partecipanti in possesso della bandiera della pace sono invitati a portarla.

m. m.