Il centrodestra attacca il pentastellato Magnani: "Da lui solo arroganza"

"Anche sul tema piscina il Movimento Cinque stelle, nella persona del consigliere Simone Magnani, forte del suo vasto consenso, dell’altezzosità e della supponenza che lo contraddistinguono, continua ad utilizzare un registro dialettico superato dai tempi e imbarazzante: "è colpa di chi c’era prima", "è colpa di Baroncini", "la giunta Baroncini sapeva e non ha risolto". Quanto mai potrà durare questa nobile visione della città prima di scivolare nella perdita definitiva della già molto modesta credibilità?" Inizia così il comunicato di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia in risposta all’esponente della maggioranza su varie vicende, prima tra tutte quella della piscina vomunale.

Il centrodestra sottolinea che "la giunta Baroncini casomai ha il merito di aver fatto fare uno studio sulla condizione strutturale della piscina, aver chiesto finanza in Regione partecipando ad un bando, aver lasciato in bilancio fondi più che sufficienti per gli interventi tampone alle strutture estive e a quelle invernali. Poi ci sono state le elezioni ed è passato un mese e mezzo, come mai la nuova amministrazione stava facendo finta di nulla mettendo a rischio l’incolumità delle persone? Magnani ignorava?".