Convegno di lusso all’Ippodromo: maxi cartellone da sette corse

Mercoledi di lusso all’Ippodromo Sesana. Sette corse per un totale di ben 66 cavalli accompagnati in pista dai migliori driver italiani. Sul piano tecnico quello di domani sera è uno dei più bei convegni della stagione. In cima al cartellone la corsa Tris Quarte’ Quinte’ nazionale che torna a far tappa a Montecatini con un intricato handicap ad invito sulla lunga distanza per cavalli anziani. Premio Fise Toscana in programma come quinta corsa con 15 criniere suddivise su due nastri, gli ultimi cinque dello schieramento partiranno con un gap di 20 metri. Per la disamina chiediamo aiuto al driver Francesco Facci (nella foto): "Al primo nastro troviamo qualche discreto soggetto come Doritos Bi che all’ultima ha corso davvero bene e Baccani che potrebbe sfruttare il numero di avvio per girare al largo del gruppo. I favoriti tecnici sono gli ultimi tre ovvero Virtuale, Danielino anche se non è un cavallo facile nei passaggi e Cuba Del Duomo che all’ultima a Modena ha volato ma in pista piccola con il 15 potrebbe diventare un impresa impossibile". Giustamente ha citato più cavalli per costruire il Quintè ma tra questi c’è un suo preferito? "Il numero conta e non poco, lo abbiamo visto anche nel recente gran premio, Doritos Bi se va davanti ha mezza vittoria in tasca". Nel corso della serata è partente con cinque cavalli, tra questi quello con più chance? "Non sono fuori corsa con nessuno ma c’è da sudarsela. Quello con cui spero di raccogliere la migliore moneta è Guaranà Bi alla sesta".

Il contorno come sempre è all’altezza delle aspettative con un lungo elenco di attività a disposizione del pubblico gratuitamente. Il Sesana nelle ultime stagioni è andato oltre il prodotto corse offrendo anche servizi particolari, ad oggi è l’unico ippodromo italiano al cui interno si può effettuare un taglio di capelli o una manicure. Sempre apprezzatissima anche la musica dal vivo, domani sera ospite d’onore Nicole Corrente, finalista della trasmissione di canale 5 ’Io canto generation’. Per i più piccoli oltre alla suggestiva balena di Pinocchio illuminata da oltre 15mila led, i gonfiabili, le mountain bike, i pony e tante altre attività didattiche.

Martina Nerli