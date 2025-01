Chiude il ’GioviAle’. “Troppo lavoro in hotel Ma sarà solo una pausa”

Montecatini (Pistoia), 8 gennaio 2025 – Il ristorante GioviAle, dal 2018 uno dei locali più apprezzati in città, per il momento sospende l’attività. L’esercizio, aperto all’interno della vecchia dépendance dell’Hotel Biondi, all’angolo tra viale IV Novembre e via San Francesco, negli ultimi sei anni aveva fatto molto parlare per la grande qualità. Il ristorante, come tiene a specificare il titolare Giovanni Biondi, farà solo una pausa e non si prospetta affatto una chiusura definitiva. “In questo momento – spiega l’albergatore, presidente di Asshotel Confesercenti – siamo molto presi dal lavoro dell’hotel. Ho bisogno dell’aiuto di mio figlio Fabrizio, che finora ha seguito il GioviAle, per stare dietro ai numerosi impegni legati alla nostra struttura ricettiva. Tengo a sottolineare che non si tratta di una chiusura definitiva, ma solo temporanea. Abbiamo già in mente delle aperture speciali a breve e, comunque, non ci sarà alcun abbandono degli spazi, visto che vengono utilizzati dai clienti del nostro albergo”.

La notizia della sospensione dell’attività del ristorante ha già fatto il giro della città, destando profondo dispiacere tra i clienti più affezionati. Alessandro Giuntoli, apprezzatissimo chef del locale, ha gestito dal 2006 al 2018 il locale Wow a Montecatini Alto, con la moglie Mirella Pieri. La sua grande professionalità è cresciuta grazie alle esperienze lavorative a Le Cirque e all’Osteria del Circo, alla corte dell’indimenticabile Sirio Maccioni, e in altri locali di caratura internazionale. Ma è stato senza dubbio dal grande ristoratore montecatinese che ha conquistato New York che lo chef ha potuto conoscere il vero significato dell’alta qualità . Lo scorso luglio, il locale ha dedicato una serata speciale a Sirio Maccioni, un’icona di Montecatini nel mondo. TripAdvisor, anche lo scorso anno, ha riportato delle ottime recensioni.

“Elegante ristorante situato a due passi dalle meravigliose Terme Tettuccio – dice il sito - nel cuore di Montecatini. Il ristorante è specializzato in piatti di pesce, anche crudo e dispone di un’ampia scelta di vini. Sono presenti anche piatti di carne tipici della zona. In primavera ed estate potrete pranzare o cenare nella meravigliosa terrazza all’aperto”. Alcuni clienti hanno scelto i social network per esprimere il forte dispiacere per la chiusura temporanea del locale. “Il GioviAle – ha scritto una di loro - non è stato un ristorante in cui andavo il venerdì sera a cena. Il GioviAle era casa, quasi famiglia. Ho passato insieme ai miei amici serate uniche e indimenticabili: ottimi piatti, locale molto bello e raffinato, personale sempre all’altezza della situazione e molto professionale. Che dire di Fabrizio, unico come ristoratore e come amico! Il GioviAle sarà sempre nel mio cuore”.

Daniele Bernardini