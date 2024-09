All’alberghiero Martini sono aperte le iscrizioni per i corsi serali

Ai nastri di partenza all’Istituto alberghiero Martini il corso serale finalizzato al conseguimento del diploma di maturità. "Il corso – spiega il dirigente scolastico Riccardo Monti – è rivolto sia a chi non ha mai preso un diploma che a chi vuole ottenerne un secondo, quindi agli ex alunni che in passato, per un motivo o per l’altro, hanno scelto di interrompere gli studi prima del diploma, ma anche a coloro che hanno deciso di svolgere un’attività nel settore dell’enogastronomia e hanno bisogno di una qualifica professionale specifica".

Le lezioni inizieranno entro fine settembre sicuramente per il secondo biennio (vale a dire le classi terza e quarta), ma le iscrizioni saranno aperte fino al 15 ottobre ed esiste quindi la concreta speranza di raggiungere il numero minimo necessario per l’attivazione anche del primo segmento (prima e seconda). "L’orario – prosegue il preside dell’alberghiero Martini – sarà compreso tra le 17 e le 21.30 dal lunedì al venerdì nella sede storica di via Galilei11 e i docenti saranno tutti del Martini. Solo 25 le ore settimanali, che potranno anche diminuire con il riconoscimento di crediti maturati nella precedente carriera studentesca o nel mondo del lavoro. Due gli indirizzi: enogastronomia e sala-vendita".

Per iscriversi l’unico requisito richiesto è essere maggiorenni. Chi fosse interessato è pregato di contattare al più presto la segreteria didattica dell’Istituto Martini al numero fisso 0572.78176 o al seguente indirizzo di posta elettronica [email protected]. Per chi volesse ricevere informazioni di persona, la stessa segreteria didattica è aperta tutti i giorni dalle 11 alle 13 nella sede della Querceta.

Intanto, è tutto pronto per l’avvio del nuovo anno scolastico nelle tre sedi di via Galilei, Querceta e via Garibaldi. La prima campanella suonerà lunedì 16 dicembre. Sono sempre più importanti i numeri che mette in mostra il Martini. Per il prossimo anno scolastico 2024-2025 gli alunni in totale dell’alberghiero saranno 1.200. "È tutto pronto nelle nostre sedi per riprendere un nuovo anno scolastico, non attendiamo lavori strutturali da parte della Provincia – afferma Monti –, ma solo qualche intervento di manutenzione ordinaria".