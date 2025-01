Ventilatore portatile USB silenzioso e potente ad un prezzo imperdibile

Questo ventilatore portatile presenta delle caratteristiche molto interessanti: si tratta di un prodotto silenzioso nonostante una buona potenza e velocità nell'espulsione dell'aria, dotato di ben 5 velocità diverse. Su Amazon oggi viene messo in offerta con uno sconto interessante del 17% e viene venduto al prezzo finale di soli 29,99€.

Ventilatore portatile USB: oggi costa pochissimo! Ecco le feature

Questo ventilatore portatile si presenta come "multifunzione" ovvero capace di essere utilizzato in molteplici scenari, come ad esempio agganciato al bordo di una scrivania, di un passeggino, di un tapis roulant o persino sul comodino o ancora appeso al muro in cucina, in bagno o posizionato sulla scrivania in ufficio o camera da letto.

Dunque risulta essere molto facile da piazzare e da utilizzare. Dotato di una rotazione di 360° in orizzontale e 270° in verticale e 5 modalità di vento. Questo mini ventilatore ti consente di dirigere liberamente l'aria ovunque e di regolare la velocità del vento in base alle tue esigenze di raffreddamento. La griglia staccabile lo rende facile da pulire e garantisce aria fresca e potente sempre.

Con una batteria integrata da 8000 mAh, il ventilatore supporta fino a 29 ore di funzionamento continuo. Può essere ricaricato tramite USB da qualsiasi fonte di alimentazione USB, come una power bank o qualsiasi caricatore che avete in casa.

Il telecomando incluso ti consente di controllare il ventilatore a una distanza di circa 3 m. Inoltre, presenta un display a LED che fornisce un indicatore visivo della velocità del vento corrente e del livello di carica della batteria. E, come se non bastasse, è molto leggero, pesa solo 490 grammi.

Una volta provato non riuscirete a tornare indietro: la comodità d'utilizzo e l'efficienza di questo ventilatore varranno la spesa. Una spesa che, ad oggi, risulta essere davvero minima grazie allo sconto del 17% e al prezzo finale di soli 29,99€.