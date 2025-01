Anche la lettiera del gatto diventa smart: la soluzione auto-pulente è in offerta su Amazon

Pulire la lettiera del proprio gatto è un compito da svolgere quotidianamente, soprattutto per il benessere degli amati amici a quattro zampe. A tal proposito, per tutti quegli utenti che puntano sulla tecnologia per semplificare la vita di tutti i giorni, c'è la lettiera autopulente controllabile anche tramite app.

Per ovvi motivi, il suo costo è superiore a quello delle lettiere tradizionali, ma con lo sconto del 31% applicato sul prezzo di listino oggi è possibile completare l'acquisto su Amazon a 342,94 euro (anziché 499,99 euro).

E i costi di consegna sono gratuiti per tutti gli abbonati a Prime.

Pulire la lettiera del gatto non è mai stato così facile

La lettiera attualmente in promozione su Amazon è quella di VIVIDMOO, che può contare su un buon numero di recensioni positive.

Come già anticipato, questo è un sistema completo per la gestione dell'igiene del proprio gatto: con una generosa capacità di 57,6 litri, questa lettiera automatica è perfetta anche per famiglie con più gatti, offrendo spazio sufficiente per tutti e riducendo la frequenza di svuotamento.

Il punto di forza di questo accessorio, come è scontato che sia, è la sua capacità di auto-pulizia. Dopo che il gatto ha utilizzato la lettiera, un sistema automatico entra in funzione per separare i rifiuti solidi dalla sabbia pulita, depositandoli in un contenitore sigillato.

Questo processo contribuisce anche a eliminare i cattivi odori, dal momento che il contenitore di raccolta riduce al minimo la dispersione di odori grazie a guarnizioni e ad un sistema di chiusura ermetica.

La VIVIDMOO è dotata anche della connettività Wi-Fi, necessaria per il controllo e il monitoraggio tramite un'app dedicata. Attraverso quest'ultima, è possibile gestire a distanza la lettiera, avviare cicli di pulizia, monitorare il peso del gatto, il tempo di utilizzo e la durata di ogni utilizzo.

Insomma, un controllo completo sull'igiene del proprio gatto, anche quando si è fuori casa. E non bisogna preoccuparsi della sicurezza del felino, perché la lettiera è dotata di 10 sensori ad alta precisione che rilevano costantemente la presenza del gatto, bloccando immediatamente qualsiasi operazione di pulizia per evitare incidenti.

In altre parole, zero rischi per il proprio amico a quattro zampe. Infine, anche l'occhio vuole la sua parte, e infatti la VIVIDMOO si distingue per il suo design moderno, minimal e soprattutto funzionale, con un'ampia apertura di accesso che rende la lettiera adatta a gatti di tutte le taglie.