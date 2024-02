Tennistavolo. L’Apuania perde lo smalto. Addio all’imbattibilità . Il Prato guadagna punti

Perde l’imbattibiltà ma conserva la testa della classifica, la squadra della Apuania Tennistavolo che partecipa al campionato nazionale di C1, girone I. Nella terza giornata di ritorno i gialloazzurri cadono tra le mura amiche davanti alla Sestese di Sesto Fiorentino per 2-5: i due punti dei carraresi sono firmati da Lorenzo Cammarano (3-1, 3-0) mentre nessun punto è arrivato da Daniele Di Leva (1-3, 0-3) e da Jihong Yin (1-3, 0-3, 0-3). In precedenza, nella seconda giornata di ritorno, l’Apuania si era imposta 2-5 in casa del Pistoia con tre punti di Lorenzo Cammarano (0-3, 0-3, 1-3) e uno ciascuno di Alessandro Romano (3-1, 1-3) e di Daniele Di Leva (3-2, 2-3). Dopo dieci giornate di campionato, l’Apuania è sempre al comando con 18 punti ma i pratesi approfittano del primo passo falso dei carraresi. Per l’Apuania i numeri dicono 9 incontri vinti e 1 perso, 47 partite vinte e 26 perse, 164 set vinti e 107 persi, 2666 punti realizzati e 2300 subiti. In classifica, dietro Apuania e Prato B, seguono Cascina 14; Sestese B 12; Prato A 8; Sestese e TT Firenze 6; Pistoia 0.

ma.mu.