Massese Brusca frenata: "Era importante vincere"

La matematica lascia ancora delle speranze di entrare nei play off alla Massese anche se la sensazione è che gran parte di queste si siano dissolte a Santa Croce sull’Arno dopo la sconfitta contro la Cuoiopelli. "Era importante vincere – non si nasconde l’allenatore in seconda dei bianconeri Michael Gabrielli – e non ci siamo riusciti. Siamo partiti bene, anche meglio dei nostri avversari perché abbiamo creato tanto ma i loro singoli davanti hanno fatto la differenza. Nell’occasione del primo gol preso abbiamo sbagliato un’uscita ma poi loro hanno fatto una bella rete. Sono stati più bravi a concludere le azioni rispetto a noi che pur costruendo parecchio siamo risultati meno incisivi. Il campo, che da fuori sembrava bellissimo ma che realtà era irregolare con rimbalzi fasulli, non ha facilitato la nostra rimonta così come la troppa fretta da cui ci siamo fatti prendere. Noi ci credevamo e continuiamo a farlo tuttora. Mancano due partite e proveremo a vincerle entrambe. Il River Pieve è 3 punti avanti a noi ma ce ne sono ancora 6 in palio. Speriamo che faccia un passo falso così come la Cuoiopelli che al momento per la forbice ci è troppo avanti".

C’è delusione anche nelle parole del centrocampista Antonio Brizzi: "Dispiace perché siamo partiti bene e abbiamo creato i presupposti per andare in vantaggio ma non ci siamo riusciti. Loro, al contrario, hanno fatto dei bei gol con delle belle giocate. Gliel’hanno decisa i giocatori forti che hanno davanti. Il rammarico è più grande vedendo i risultati degli altri campi. Se avessimo vinto qua probabilmente saremmo entrati nei playoff ma non è andata così. Non ci resta che tentare di vincere le ultime due gare e vedere come va ben sapendo, però, che adesso non dipende più solo da noi".

Gianluca Bondielli