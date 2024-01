La Massese ha iniziato a correre con Del Nero: "Mi sono messo a disposizione dei ragazzi"

Dietro la rimonta che sta facendo in campionato la Massese, autrice di 13 punti nelle ultime 6 gare con un 2.16 di media punto a partita, c’è sicuramente il grande lavoro di Davide Del Nero. Il nuovo tecnico sin dal suo arrivo ha dato la propria impronta alla squadra sia a livello di mentalità che di disposizione in campo. Il mister apuano è un antidivo, che ama mantenere il profilo basso ed esaltare i suoi giocatori, ma un merito nella rinascita della Massese se lo riconosce.

"Il merito che mi prendo – rivela – è quello di essermi messo a disposizione della rosa che avevo nel senso di aver utilizzato il modulo che a mio avviso valorizzasse al meglio i giocatori. In passato mi sono sempre ostinato a far giocare le squadre secondo il mio credo tattico. Anche quando sono andato a prendere squadre in corsa sono sempre andato avanti con la mia idea di gioco. Per la prima volta ho cambiato il mio modo di pensare e qui a Massa sto utilizzando un modulo, quello del 3-5-2, che per me è una novità assoluta. Non lo avevo mai preso in considerazione e fatto prima ma stavolta mi sono ricreduto perché mi sembrava che fosse il “vestito“ più adatto a questa Massese soprattutto perché reputo che in mezzo al campo abbiamo tanti bravi giocatori. Non posso dire che abbiamo il migliore centrocampo in assoluto della categoria perché non li conosco tutti ma un po’ d’esperienza me la sono fatta e posso assicurare che trovare certi interpreti non è facile. La difesa a tre è sempre stata un po’ il mio marchio di fabbrica ma questa disposizione dalla cintola in su non l’avevo mai sperimentata".

La Massese ha fatto un bel passo avanti ma c’è ancora tanto da fare. Del Nero ne è consapevole: "Se vogliamo lottare per traguardi ambiziosi dobbiamo continuare su questa strada senza deragliare. Il solco ormai è tracciato e la squadra ha acquisito una propria identità. Sa cosa fare per ottenere il risultato. Deve andare a fare la partita su ogni campo e raccogliere punti ogni domenica. Continuando con la prossima gara che sarà dura perché avremo un avversario in salute come il River Pieve e perché giocheremo su un campo che per dimensioni e condizioni del terreno potrebbe creare qualche difficoltà in più a noi e dare un vantaggio a loro". La Massese ha recuperato anche Andrei e Bertonelli ed a questo punto le rimangono fuori soltanto Ricci, Vignali e Bennati.