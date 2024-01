Coppa Italia di Promozione. La San Marco vola ai quarti

Pieve Fosciana

0

San Marco Avenza

2

PIEVE FOSCIANA: Regoli, Nelli, Pietrazzini, Pieroni, Matteoni, Da Proto, Orsetti, Turri, Pugliese, Rocco, Giunta. A disp. Velani, Calani, Tardelli, Valdrighi, Ghilarducci, Febbrai, Lucchesi, Biagioni, Raffaelli. All. Martinelli.

SAN MARCO AVENZA: Baldini, Franzoni, Della Pina, Cucurnia, Aliboni, Conti, Dell’Amico, Pasciuti, Verona, Doretti, Smecca. A disp. Giromini, Pasquini, Shqypi, Lattanzi, Bellé, Cecchinelli. All. Alessi.

Arbitro: Cremone di Pisa.

Marcatori: 26’ e 65’ Smecca.

PIEVE FOSCIANA – Missione compiuta per la San Marco che superando il Pieve Fosciana ha terminato al primo posto il triangolare della Coppa di Promozione accedendo ai quarti di finale. I rossoblù, che già avevano vinto il match inaugurale contro il Pietrasanta, si sono ripetuti coi lucchesi. La formazione di mister Alessi, che ha dovuto rinunciare allo squalificato Zuccarelli ed agli indisponibili Orlandi e Donati, si è schierata inizialmente con un 4-3-1-2 con Smecca dietro le punte Verona e Doretti. Proprio Smecca a metà tempo ha sbloccato il risultato sfruttando un assist di Dell’Amico.

Gli avenzini hanno raddoppiato nella ripresa ancora con Smecca che ha segnato con un bel diagonale dopo che Verona aveva protetto un buon pallone in area. Gli ospiti hanno avuto diverse occasioni per rendere ancora più pingue il risultato ma Shqypi non è riuscito a centrare il bersaglio. Il quarto di finale si giocherà adesso in gara secca mercoledì 24 gennaio al Paolo Deste di Avenza contro la Larcianese.