Colpaccio in vetta La Carrarese è prima

CARRARESE GIOVANI: Novarino, Conti, Agnesini, Raffo, Venturini, Dell’Amico (39’ st Guidi), Arnieri (30’ st Mallegni), Ragonesi, Biasci (1’ st Scaletti), Papi (3’ st Martinucci), Lombardini. A disp.: Poli S,. Poli N., Giuntoni, Guidi, Lazzotti, Mallegni, Scaletti All.: Mauro Nardini.

FIVIZZANESE: Mariani, Gerali, Nardini, Bocchia, Salku A. (25’ st Lopez), Bianchi G. (31’ st Costa), Domenichelli S., Mencatelli, Clementi, Alvisi, Salku B (22’ st Bertoli). A disp.: Domenichelli F., Sartorio, Costa, Lopez, Bianchi F., Cardellini, Bertoli, Pasquali. All.: Davide Duchi.

Arbitro: De Marco di Lucca.

Marcatori: 42’ pt Ragonesi, 49’ st Martinucci. Note: 35’ pt espulso Bocchia (F).

CARRARA - Sesta vittoria di fila per la Carrarese Giovani, che a Fossone batte la Fivizzanese superandola in testa al campionato. Partita delicatissima, giocata con grande concentrazione da entrambe le squadre. Nella prima mezzora a regnare è l’equilibrio, sconvolto però dall’espulsione al 35’ di Bocchia. La Fivizzanese prova a non scomporsi, ma gli uomini di Nardini insistono e la sbloccano su calcio piazzato al 42’ con Ragonesi. Nella ripresa gli ospiti vanno a caccia del pareggio, creando però poche occasioni dalle parti di Novarino e, anzi, esponendosi ai contropiedi dei locali, che prima graziano i medicei con Lombardini, ma in pieno recupero trovano il 2-0 con Martinucci, che supera Mariani con un tocco sotto e chiude definitivamente i conti.

Alessandro Salvetti