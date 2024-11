Carrarese-Pisa 1-0, gli apuani vincono al fotofinish il derby toscano

Carrara, 23 novembre 2024 – Cross di Giovane da sinistra e gol di testa di Bouah ia incrociare in tuffo sul palo opposto. Così al minuto 89’ la Carrarese ha vinto il derby toscano con il Pisa facendogli perdere anche il primato in classifica. Successo meritato per gli apuani che hanno giocato per circa 70’ minuti con l’uomo in più per l’espulsione di Touré.

I padroni di casa sono stati da subito più propositivi ed al 13’ Zuelli ha impegnato Semper con un tiro dal limite. L’episodio che ha indirizzato il match è avvenuto al 25’ quando Schiavi di testa ha anticipa Touré che, in ritardo, lo ha colpito al costato. Guida lo ha espulso senza esitare. Al 30’ subito grande opportunità per la Carrarese che ha centrato in pieno la traversa con Zuelli, ben servito da Capello. La palla è tornata in campo dove Cicconi di testa ha indirizzato nella porta sguarnita ma Rus, sempre di testa, ha salvato sulla linea. Il tempo si è chiuso con una grande pressione dei locali che ha portato soltanto a mischie e cross senza esito.

Nella ripresa il canovaccio non è cambiato: Carrarese in attacco e Pisa a difendersi con ordine. Al 69’ e 72’ Cicconi ha sfornato due bei cross da sinistra ma di testa prima Schiavi ha mandato alto e poi Capello ha spedito a lato. Il match, come detto, si è sbloccato all’ultimo minuto. Nel recupero, su una mischia da corner, i nerazzurri hanno avuto la palla per pareggiare subito dopo ma Imperiale di piede ha spazzato quasi sulla linea. CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Oliana (63’ Bouah), Illanes, Imperiale; Zanon (82’ Belloni), Zuelli (46’ Giovane), Schiavi, Cicconi; Cherubini, Shpendi (63’ Cerri); Capello (72’ Finotto). A disp. Chiorra, Palmieri, Panico, Maressa, Guarino, Matolese, Capezzi. All. Calabro. PISA (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Piccinini (84’ Calabresi), Hojholt, Angori (84’ Beruatto); Arena (31’ Abildgaard), Vignato (63’ Mlakar); Lind (63’ Jevsenak). A disp. Nicolas, Loria, N. Bonfanti, Ferrari, Raychev, Leoncini, G. Bonfanti. All. Inzaghi. Arbitro: Guida di Torre Annunziata; assistenti Bresmes di Bergamo e Luciani di Milano; quarto ufficiale Calzavara di Varese; Var Di Martino di Teramo; Avar Paganessi di Bergamo. Marcatori: 89’ Bouah (C). Note: spettatori 4224 per un incasso di 49.330 euro; angoli 4-2; 25’ espulso Toure per gioco pericoloso; ammoniti Zuelli, Giovane, Bouah; recupero 2’ e 4’.