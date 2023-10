Calcio In Terza Categoria il campionato entra nel vivo della competizione. Luci puntate su Monti-Vallizeri. Pontremoli, ostacolo Gragnolese

Si annuncia un turno ricco di aromi quello che ci propone la quarta giornata del campionato di Terza Categoria. Nelle diverse partite in programma molte delle attenzioni si spostano nel mondo della LunigianPalla, infatti, il sabato giocato, dalle 15,30 manda in visione due derbissimi: Monti- ValliZeri e Pontremoli-Gragnolese, quest’ultima si presenta come match per alta classifica. Ripartendo dal “Don Bosco“, il tecnico dei Valtaveronensi Barbasini chiede alla squadra di dare continuità alla vittoria messa in pratica lunedì passato sotto la luce artificiale del “Pedonese“ contro lo Sporting Marina uscendo così dal torpore registrato nelle prime due giornate.

"Ho chiesto ai ragazzi di trovare la giusta tensione d’approccio alla partita – afferma l’allenatore dei valligiani Albareni –. Il Monti merita rispetto, eccome se merita attenzione, poggia su un organico di valore per lottare alla conquista dei playoff. Partita molto difficile soprattutto perché derby ma anche perché loro sono una grande squadra. Ai miei chiedo la massima attenzione nell’approcciare la sfida".

Spostandoci sul “Romiti“, calcio d’avvio fissato sempre alle 15,30, mister Capiferri dice: "Ci aspetta un impegno terribile. Contro la Gragnolese servirà un Pontremoli più determinato, attento, più convinto dei propri mezzi se non vogliamo incorrere in brutte sorprese". Il Podenzana va a Minazzana, dove ad attenderlo dalle 16 c’è il Montagna Seravezzina. Turno interno per l’Icf Fosdinovo opposto dalle 15,30 allo Spartak Apuane deciso a dare battaglia. Il Marina di Massa, ore 18, affrontando lo Sporting Marina ha la ghiotta opportunità di cancellare alla casella punti lo zero.

Il turno si completerà lunedì sera sotto la luce artificiale con le partite: Tirrenia-Dallas Romagnano e Attuoni-Salavetitia Seravezzina.