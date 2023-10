Calcio In Prima Categoria: Serricciolo a caccia del bis a Arcinaso

Nella quarta giornata del campionato di Prima Categoria, in programma questo pomeriggio alle ore 15.30 all’Arcinaso, il Serricciolo cercherà di dare continuità alla vittoria ottenuta nello scorso weekend. Per farlo i gialloblù dovranno superare un esame per nulla scontato contro il Corsagna, squadra che si ritrova in classifica a quota 3 punti proprio come Lisi e compagni e che è reduce dalla sconfitta contro la capolista Marginone. I galletti dovranno approfittare del turno casalingo e del conseguente sostegno del proprio pubblico per dimostrare di essersi lasciati alle spalle un inizio di stagione piuttosto sottotono.

"Dopo una partenza molto negativa – precisa il direttore sportivo dei galletti Mirko Ruffini – finalmente si è visto il Serricciolo che volevamo vedere. Del resto il lavoro settimanale di mister Borghetti non è mai venuto meno, ragion per cui sbloccarsi era solo una questione di fortuna e di episodi. Ora vorremmo dare seguito alla vittoria di Porcari, in cui abbiamo dimostrato un grande cuore e una determinazione invidiabile, ma non credo che il Corsagna venga in Lunigiana solo per fare una gita domenicale. Dovremo quindi stare molto attenti e non abbassare la guardia. Purtroppo saremo ancora in emergenza, viste le numerose assenze per infortuni e squalifiche, ma almeno adesso il morale del gruppo è alto".

Probabile formazione: Santini, Antinori, Lisi, Pennucci (Simonelli), Tazzini, Piscopo, Bonati (Scarpa), Carli, Lorenzoni, Angelotti, Ninotti (Cantoni). All. Borghetti.

Ilaria Gallione