Via agli screening gratuiti per ipertensione e fibrillazione atriale

Parte oggi la fase conclusiva di “Occhio al Cuore”, la campagna di screening gratuito nelle farmacie comunali di Avenza e Marina, a rotazione, fino al 31 gennaio. Scopo dell’iniziativa di Nausicaa SpA è la ricerca dei casi di fibrillazione atriale e ipertensione non ancora diagnosticati e che mettono silenziosamente a repentaglio la vita di molte persone. Da oggi ogni over 40 potrà prenotare un appuntamento e sottoporsi gratuitamente ad un test combinato molto semplice. L’ipertensione, ovvero l’aumento dei valori della pressione arteriosa a riposo, aumenta il rischio di sviluppare problemi come l’ictus in età precoce. La malattia è spesso priva di sintomi evidenti. La fibrillazione atriale è invece una patologia che interessa il ritmo cardiaco. Lo screening nelle farmacie comunali permette di identificare le due patologie in soli 10 minuti. E’ possibile prenotare online sul sito della partecipata, telefonare o recarsi in farmacia: fino a al venerdì a La Prada di Avenza, dal 19 al 25 alla Fiorillo a Marina di Carrara, dal 27 al 31 alla Paradiso a Marina di Carrara.