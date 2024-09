Un bando per il garante delle persone disabili. Via alle domande

È uscito l’avviso per nominare il Garante per i diritti della persona con disabilità. Una figura di riferimento per le persone con disabilità, per assicurare la tutela dei loro diritti, allo scopo di rimuovere tutti gli ostacoli sociali e culturali e favorire il miglioramento dell’autonomia personale, con particolare attenzione all’inclusione sociale. "Si tratta di una nuova figura a tutela e garanzia dei diritti delle persone con disabilità e crediamo possa andare a rendere ancora più efficace il loro rapporto con le istituzioni e non solo – spiega la vice sindaca e assessore alla Disabilità Roberta Crudeli –. Il garante lavorerà in stretto contatto con la consulta delle Persone con disabilità che ormai si è già insediata da oltre un anno e che sta lavorando molto bene. Credo che anche questo sia un segno tangibile di come la nostra amministrazione sia sempre pronta a supportare e a portare avanti non solo nuovi progetti, ma anche quelli già avviati in tema di disabilità verso i quali va il nostro completo supporto". La figura del garante è figlia della delibera del consiglio comunale numero 65 del 30 luglio 2024, con cui è stato approvato il regolamento del Garante per i diritti della persona con disabilità che disciplina e definisce i requisiti, le modalità di nomina e di svolgimento dell’incarico, la durata in carica, le funzioni e gli interventi del Garante, organo unipersonale nominato dal consiglio comunale all’interno di una lista di candidati che presenteranno manifestazione di interesse a seguito di apposito avviso pubblico. Chi volesse candidarsi lo può fare presentando il modulo di domanda entro e non oltre le 12,30 di lunedì 7 ottobre, indirizzandolo al Comune di Carrara, Settore 8 – Supporto Organi Istituzionali/Servizi sociali e politiche abitative, o consegnandolo a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Carrara in piazza 2 Giugno, oppure tramite pec all’indirizzo [email protected], o con raccomandata.