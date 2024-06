Tisg, nuovo traguardo. Il gruppo certificato ’Aeo’ dalle Dogane . Soddisfatto Costantino

Semplificazione nei controlli doganali, vantaggi e snellimenti nelle procedure. The italian sea group ha ottenuto dalle autorità doganali di Carrara, La Spezia e Pisa la certificazione Aeo (Authorized economic operator), che attesta l’affidabilità e la sicurezza dell’azienda nei confronti del mercato e ne garantisce la solvibilità finanziaria. Soddisfazione da parte del ceo Giovanni Costantino che per l’occasione ha aperto il village per festeggiare e salutare tutti i soggetti che hanno reso possibile il risultato. Così in un parterre di autorità civili e militari, prima di un suggestivo rinfresco nel locale di viale Colombo, i dettagli dell’operazione sono stati illustrati da Simona Del Re, investor relations, e da Giulio Pennacchio, responsabile del refit, i quali, definendo l’importante traguardo come una nuova partenza, hanno parlato di "un gruppo con visibilità internazionale, radicato nel territorio con 600 dipendenti a Marina. Un gruppo che fa riferimento a numerosi fornitori locali e clienti da tutto il mondo. Marina grazie a Tisg è entrata nel cuore di armatori ed equipaggi di tutto il mondo. Questa certificazione punta ad alzare il livello della competitività all’interno del sistema europeo". La certificazione è stata ottenuta grazie al rispetto della normativa doganale e fiscale; il possesso di un efficace sistema di gestione delle scritture commerciali; la garanzia di solvibilità finanziaria e adeguati standard di competenze professionali.

"Lo status di operatore Aeo rappresenta un traguardo importante - ha commentato Costantino –. E’ una certificazione che conferma la qualificazione a livello organizzativo, in termini di produzione, logistica e amministrazione, permettendoci di accedere a procedure doganali più semplici. Ringrazio l’agenzia delle Dogane di Marina di Carrara, di Pisa e di La Spezia per l’importante supporto". Fra i vantaggi la riduzione dei controlli, priorità di di trattamento in caso di selezione per il controllo; riduzione delle garanzie doganali e possibilità di richiedere un luogo specifico per il controllo doganale. Lo status di operatore Aeo consente di migliorare le relazioni con le Autorità Doganali, di velocizzare le spedizioni e di incrementare la visibilità a livello internazionale.