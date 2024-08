Scintille sul ’ritorno’ della Francigena: "È stato inserito solo il nome Avenza". Arrighi: "Cambiamento sostanziale"

"Il fatto che Avenza sia di nuovo nell’itinerario ufficiale della via Francigena è una grande opportunità per tutto il territorio". Con queste parole la sindaca Serena risponde alle numerose polemiche social che hanno caratterizzato l’annuncio della ricomparsa della tappa di Avenza nel percorso della via Francigena. "La tappa 25 della via Francigena si chiama ora ‘da Sarzana a Massa via Avenza’ - prosegue la prima cittadina -, una modifica che rappresenta una fondamentale vetrina per la nostra città e che alla vigilia del Giubileo del 2025 era l’unica strada percorribile per farci trovare pronti e non perdere il ritorno in termini di immagine e presenze che questo appuntamento porta con sé. Grazie a questa modifica il nome di Avenza è ora, e lo sarà sempre più in futuro, in tutte le riveste e in tutti i siti ufficiali dedicati ai cammini religiosi e al turismo lento, ma non solo, sulla base di questo cambiamento il borgo e tutta la città avranno articoli e approfondimenti dedicati. Si tratta dunque di un risultato che come amministrazione rivendichiamo con forza - conclude la sindaca -, e che è stato possibile grazie al lavoro in sinergia tanto con la Regione Toscana che con la stessa Associazione europea vie francigene".

Non la pensa esattamente allo stesso modo l’ex consigliere provinciale Cesare Micheloni che ironizza "l’assessora Lara Benfatto ‘inciampa’ sulla via Francigena. L’Aeve ha solamente modificato il nome della tappa inserendo Avenza nella dicitura ‘Tappa 25 - da Sarzana a Massa via Avenza’, ma non ha (purtroppo) restituito al nostro Comune la sosta, come invece vorrebbe farci credere l’assessora Benfatto".

E la pensa così anche la Pro loco di Avenza: Quello che era stato richiesto era cosa ben diversa: "Quello chiesto era diverso: una variante con opzione di Tappa, o Aulla- Avenza (come era prima del 2017) per marciatori allenati, o Sarzana Avenza come tappa breve con lo scopo di dar modo di visitare la zona archeologica di Luni e, nel contempo, poter usufruire del mare(Avenza è il luogo più vicino al mare della tratta) o anche della visita al centro storico di Carrara. Questa “visibilità” in più inserita nel nome non porta cambiamenti importanti, visto che, in rete, l’Ostello Antoni Mazzi di Avenza, gestito dalla Parrocchia di San Pietro, è già visibile e scelto dai pellegrini, in quanto di “accoglienza povera e gratuita”, oppure per spezzare il tragitto da chi, per condizioni soggettive, non se la sente di prolungarlo. La Pro Loco Avenza sulla Francigena e la parrocchia di Sam Pietro, non ritengono soddisfacente la soluzione e, pertanto, proseguiranno con la loro richiesta di variante di tappa".