Ritardi di oltre tre anni: "Tanti cambi in corsa"

"I ritardi di 3 anni sul termine dei lavori sono dovuti alla mancanza di una progettazione esecutiva tenendo conto che Open Fiber si è aggiudicata i lavori con un ribasso del 70%" spiega l’assessore all’Unione dei Comuni alla Protezione Civile, Patrimonio e Green Community e sindaco di Tresana Matteo Mastrini. "Non avendo dipendenti OF si è appoggiata su professionisti esterni: non è un problema di risorse perché per la banda ultralarga e la digitalizzazione ci sono le risorse dell’ Unione Europea che ne ha stanziate moltissime". Sui ritardi del Piano Banda Ultralarga Toscana il gruppo consigliare regionale toscano di Forza Italia ha posto recentemente alla Giunta regionale un’interrogazione e l’assessore alle Infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo ha risposto che la Regione ha richiamato più volte (una trentina nell’ultimo anno e mezzo) Open Fiber e Infratel Italia a rispettare le tempistiche. " Una delle motivazioni alla base del notevole ritardo nell’avanzamento del Piano Bul Aree Bianche spiega Ciuoffo - è la scarsa accuratezza nella progettazione di Open Fiber, con il conseguente necessario ricorso a varianti in corso d’opera, che hanno in parte vanificato lo sforzo compiuto con le conferenze di servizi. Tali varianti sono state infatti gestite in via ordinaria e si sono registrati ritardi nel rilascio dei titoli autorizzativi da parte di Anas, Rfi, Autostrade per l’Italia, Genio civile, amministrazioni provinciali, nonché nel rilascio delle infrastrutture di terzi necessarie per lo sviluppo della rete (in particolare Enel Distribuzione e Fibercop).Open Fiber, da parte sua, ha denunciato più volte nel corso degli anni diversi fattori di rallentamento, quali, in primis, la forte carenza di forza lavoro specializzata". Ora la Regione sta intensificando il monitoraggio del piano per superare gli ulltimi impedimenti e il cronoprogramma stabilito prevede il completamento entro il marco 2025 delle opere a valere sul finanziamento Psr Feasr ed entro settembre 2025 per gli interventi con i fondi Fsc a gestione nazionale.

