Patto sulla sicurezza urbana: "Più videosorveglianza nelle zone critiche"

Potenziamento della videosorveglianza nelle aree più “difficili“: ovvero il centro storico di Massa e il quartiere Avenza a Carrara. E’ di ieri pomeriggio la sottoscrizione del Patto per la sicurezza urbana e integrata che di fatto permetterà ad entrambe le amministrazioni di accedere direttamente all’assegnazione di due linee di investimento derivanti dal Fondo Unico di Giustizia. In numeri si parla di 56mila euro per Massa e di 51mila euro per Carrara. A queste migliaia di euro di finanziamento andranno ad aggiungersi i cofinanziamenti dalla casse comunali che faranno lievitare ulteriormente le cifre a disposizione per il tema ’sicurezza’: in totale circa 78mila euro a Massa, mentre Carrara arriverà a 120mia per i prossimi investimenti.

"Essenziale il lavoro di squadra per raggiungere l’implementazione della sicurezza sul territorio tramite la videosorveglianza che ha un duplice scopo: preventivo e identificativo in caso di un eventuale reato", come ha sottolineato il prefetto Guido Aprea presente alla sottoscrizione del Patto insieme al vicesindaco di Massa, Andrea Cella, al sindaco di Carrara, Serena Arrighi, al questore Santi Allegra, al comandante della polizia municipale Giuliano Vitali, il colonnello della Finanza, Massimiliano Manucci e il colonnello dei carabinieri Alessandro Dominici. "C’è un’importante cooperazione tra enti locali e forze dell’ordine che sta trovando fondi e operatività", ha aggiunto il vice sindaco di Massa, Andrea Cella.

In totale si parla della prossima "installazione di ulteriori 10 telecamere nel centro storico a Massa, che andranno a sommarsi a quelle già presenti. Il progetto prevede inoltre la messa a norma delle telecamere di sicurezza che sono a uso della polizia locale" ha spiegato il comandante Vitali. Mentre a Carrara, il primo cittadino Arrighi ha snocciolato le strade che saranno ulteriormente attenzionate in zona Avenza: "via Carriona, via Turati, via Toniolo e via Giovan Pietro". E ha aggiunto: "Un lavoro di squadra necessario per potenziare le azioni di prevenzione, deterrenza e identificazione nei territori più ’difficili’ nelle nostre cità. La tecnologia e il coordinamento tra enti e forze dell’ordine sono dei grandi alleati".

Il questore Allegra ha aggiunto: "Si tratta di uno strumento essenziale che ci supporta nell’operazione di contrasto del grave fenomeno della microcriminalità che ha visto intensificare il nostro servizio sul territorio".

Ilaria Vallerini