Prostata asportata col robot, l’operazione in diretta

Massa, 13 maggio 2023 - Il direttore di Urologia di Livorno e ad interim di Massa Maurizio De Maria, insieme all’équipe di Urologia dell’ospedale Apuane, con i medici Luca Mosillo e Chiara Catalano, sono stati tra i protagonisti del congresso nazionale della società Italiana di Endourologia, che si svolto a Milano dall’11 al 13 maggio.

Nel corso della prestigiosa iniziativa è stata infatti organizzata una cioè un’operazione chirurgica in diretta unica nel suo genere: in contemporanea, in tre sale operatorie limitrofe dell’ospedale San Paolo di Milano, è stato eseguito lo stesso tipo di intervento - una prostatectomia radicale in pazienti affetti da tumore della prostata - utilizzando le tre piattaforme robotiche attualmente in uso nel nostro paese: robot Da Vinci di Ab Medica, Hugo Ras di Medtronic e Versius di CMR Surgical.

In questo i medici apuani sono stati invitati dal professor Bernardo Rocco, presidente del congresso, ad eseguire l’intervento con la nuova piattaforma robotica Versius, nella prima live surgery a livello mondiale con questo tipo di piattaforma robotica.

Questo è stato possibile anche grazie alla direzione generale dell'Azienda USL Toscana nord ovest, che ha permesso che Versius potesse essere testato in ottica di sostenibilità scientifica, economica e ambientale dalla struttura di Urologia dell’ospedale Apuane. Come evidenziato il direttore sanitario del Noa, dottor Giuliano Biselli, è motivo di grande orgoglio per l’ospedale massese e per i suoi professionisti essere tra le prime strutture ospedaliere pubbliche ad aver eseguito un altissimo numero di procedure con questo nuovo sistema robotico, e con ottimi risultati.