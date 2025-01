Morì cadendo dal treno. Scelti i testimoni

Un’udienza prettamente tecnica quella che si è tenuta ieri mattina in tribunale per la vicenda che vede a processo cinque persone per la morte di Claudio Vita, il titolare del bar ristorante Vintage a Montignoso, che perse la vita nel 2021 scivolando da un treno in corsa la notte fra il 18 e il 19 aprile. Nell’udienza di ieri sono stati scelti i testimoni della difesa e si è conclusa la partita, in attesa che si celebri una nuova udienza il 15 di luglio dove si entrerà nel vivo del procedimento. I capi di imputazione per le cinque persone finite alla sbarra sono minacce gravi e sequestro di persona.