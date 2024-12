L’ultimo saluto al Cinquale ad Emilio Baria

Si terranno domani alle 15.30 alla Chiesa del Cinquale i funerali di Emilio Baria, 44 anni, meccanico della ’Pit stop’ e padre di due figlie. Secondo una prima ricostruzione, adesso al vaglio del comando dei vigili urbani di Montignoso, Baria, a bordo della sua amata moto d’epoca comprata con il fratello, è andato contro un muro in via Romana est, in località Renella. Disperato il tentativo dei soccorsi arrivati sul posto il pomeriggio della vigilia di Natale. "Questa non me la dovevi fare, adesso io non so più come vivere. Sarai sempre l’amore più grande della mia vita". Questo il ricordo della compagna di Emilio pubblicato su Facebook. Oggi la famiglia e un intero paese sarà al Cinquale per un ultimo saluto a Emilio.