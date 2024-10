L’albanella minore ospite speciale delle Alpi Apuane e del Lago di Porta

Lago di Porta, Monte Folgorito e le Alpi Apuane sono siti sulla rotta migratoria dell’albanella minore. E’ quanto emerge dal progetto di monitoraggio scientifico condotto da una organizzazione ANBI olandese "Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels" che ha seguito le tracce di un’albanella minore maschio di nome Durk: durante il suo viaggio è passata anche dal Comune di Montignoso arrivando dal mare e fermandosi per la notte su uno dei pendii lato mare del Monte Folgorito la sera dell’11 maggio scorso. Nei giorni successivi ha proseguito la sua rotta verso Nord sorvolando prima le Alpi Apuane e poi valicando l’Appennino Tosco-Emiliano, come mostrato dalle mappe. La presenza sul Monte Folgorito è certa, mentre è molto probabile che questo uccello abbia sorvolato prima il Lago di Porta e poi Pasquilio proseguendo verso Nord. Non è la prima volta che questo rapace passa nella nostra zona, è già transitato nel settembre 2021 in direzione contraria per raggiungere i quartieri di svernamento in Africa.