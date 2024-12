Inizio lavori di riqualificazione per il Museo del Marmo a Carrara

Sono cominciati i lavori di recupero e riqualificazione del Museo del Marmo. Di ieri pomeriggio in Camera di commercio durante la presentazione del progetto di riqualificazione. L’intervento è realizzato dalla Camera di Commercio, proprietaria dell’immobile, e dal Comune su un accordo di programma, con la collaborazione della Sovrintendenza Abap. Con un investimento complessivo di oltre 1,5 milioni di euro saranno ristrutturare le strutture che ospitano oltre al museo anche la biblioteca dell’ente camerale, ma sarà completamente ripensato anche l’allestimento.

"Questo è un bel giorno per la città perché andiamo a presentare la rinascita di un suo simbolo –ha detto la sindaca Serena Arrighi –. Grazie al supporto della Camera non solo andremo a recuperare un museo, ma restituiremo a tutti i carrarini e ai visitatori un luogo di aggregazione, di condivisione e di ricerca".

"Questo progetto rappresenta un passo strategico per creare nuove opportunità di crescita per le imprese del territorio" ha aggiunto Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. "Il recupero del Museo del Marmo è un progetto a cui teniamo molto e che certifica l’impegno di questa amministrazione per lo sviluppo di una politica culturale attiva –conclude l’assessore alla Cultura del Comune di Carrara Gea Dazzi –. In sinergia e di concerto con la Camera di commercio, che ringraziamo, andremo a riaprire e valorizzare un luogo fortemente identitario, un luogo dove si conserva una parte importante della nostra storia".

Ad occuparsi della progettazione del nuovo Museo saranno gli studi Opera engineering dell’ingegner Davide De Carli e l’architetto Paolo Camaiora, assieme ai rispettivi collaboratori. Il cantiere sul parco esterno è stato consegnato lunedì scorso, e dovrebbe ora proseguire per 120 giorni lavorativi. Numerosi gli interventi previsti tra cui: l’impermeabilizzazione della copertura; la verifica e totale rimessa in pristino dei pannelli fotovoltaici; la realizzazione di un nuovo impianto elettrico; la demolizione dei materiali interni non ignifughi; la rivisitazione delle vie di esodo e fuga. L’area esterna sarà completamente riqualificata con nuovi percorsi, un nuovo impianto elettrico esterno e un nuovo sistema di illuminazione. Il nuovo allestimento è stato invece sviluppato in sinergia con il direttore del Museo del Marmo, Stefano Genovesi, di concerto con la Sovrintendenza.

"Due sezioni principali: ‘Il periodo antico, l’età medievale e l’età moderna’; ‘Dall’800 ai giorni nostri’ di cui faranno parte la marmoteca – spiega Genovesi –, una parte dedicata al design del marmo e ancora spazi per la didattica, il bar e il giardino. Nuovi supporti didattici, multimediali e non, arricchiranno il percorso esterno ed interno".