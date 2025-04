Il gemellaggio si rafforza. Fosdinovo pronto a ospitare i cittadini di “Sauxillanges”

Un gemellaggio che dura da 22 anni quello tra Fosdinovo e Les Pays des Sauxillanges. Così dalla cittadina francese nei giorni scorsi è arrivato il primo cittadino Vincent Challet, per conoscere il nuovo sindaco Moriconi. Ora l’obiettivo è "rinsaldare l’amicizia" programmando nuovi eventi. La delegazione del paese, della Regione dell’Auvergne sul Massiccio Centrale, guidata da Challet, ha incontrato la nuova amministrazione: il sindaco Moriconi, il presidente del consiglio comunale Di Casale, gli assessori Lichene, Cucchiara e Arfanotti. Il sindaco francese ha assicurato il grande interesse dei suoi concittadini, soprattutto dei giovani, a visitare Fosdinovo, scambiare conoscenze e fare nuove amicizie. E’ stato sottolineato il momento storico difficile quello che stiamo vivendo e l’importanza di "dare l’esempio rinsaldando l’ultraventennale rapporto di amicizia fra i nostri popoli". Si è quindi discusso di ospitalità nelle famiglie dove possibile, e nei tanti B&B: dopo il 22 agosto verranno in pullman dalla Francia 40 persone che resteranno a Fosdinovo fino alla fine del mese. Il sindaco VIncent Challet ha quindi invitato in Auvergne il collega fosdinovese con gli assessori. Ha spiegato che il Comune dei Pays des Sauxillanges , si è formato nel 2002 dall’unione di 17 piccole realtà comunali, a seguito di una legge nazionale che ha obbligato ad unirsi tante municipalità ai limiti della "sopravvivenza numerica". Una misura che forse sarebbe opportuno mettere in pratica anche in Lunigiana dove certe realtà, con lo spopolamento galoppante a cui si assiste impotenti, fra pochi mandati cesseranno di esistere.

Roberto Oligeri