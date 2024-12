Due mostre per la Palestina. Foto da Gaza e vignette italiane

Sarà un gennaio ricco di iniziative, in provincia, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tragedia in atto in Palestina e a favore della pace. L’associazione Gaza Fuorifuoco palestina e la Cgil hanno preparato un programma intenso e di alto livello. Si partirà con due mostre per la Palestina a Palazzo Ducale, Salone degli Svizzeri, dal 7 al 26 gennaio. La prima è ’Qui resteremo’, si tratta di una mostra di foto da Gaza e dalla Cisgiordania di alcuni fotografi palestinesi: immagini ’live’ che valgono più di mille parole. La seconda mostra, ’Kufia’, è di disegni: matite italiane per la Palestina. Saranno esposte opere di Vauro, Magnus, Crepax, Josè Munoz, Lorenzo Mattotti, Filippo Scozzari, Milo Manara, Andrea Pazienza e altri grandi vignettisti. L’inaugurazione è prevista il 7 gennaio alle 17.

Sabato 11 gennaio, dalle 10 alle 13, invece, avrà luogo un incontro dedicato all’emergenza umanitaria a Gaza e alle azioni di aiuto in corso nella Striscia. Per la prima volta in Italia, i rappresentanti internazionali di Palestine Children’s Relief Fund (Pcrf) interverranno per aggiornare il pubblico sulla situazione attuale e sui programmi umanitari attivi a Gaza, offrendo uno sguardo approfondito sull’operato dell’organizzazione. L’evento si terrà sempre nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Ducale. Ad aprire i lavori sarà Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia, che patrocina l’intera iniziativa, seguito da un’introduzione del presidente di Pcrf-Italia Vincenzo Stefano Luisi a cui succederanno gli ospiti internazionali dik Palestine Children’s Relief Fund: Vivian Khalaf, chairwoman del Consiglio direttivo, Lubna Musa, Ceo, e Suhail Flaifl, direttore delle missioni mediche. La conduzione è affidata a Eliana Riva, storica, editrice e giornalista specializzata in storia dei Paesi islamici, caporedattrice della rivista di informazione Pagine Esteri e collaboratrice delle reti televisive Rai 3 e Rai Storia. L’ingresso è libero.