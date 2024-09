Diritti In difesa della cultura degli indiani

Stasera alle 20 al bar Ecuador la musica e le poesie di Lance Henson, poeta Cheyenne. È in programma il secondo appuntamento del ciclo di incontri organizzato al Bar Ecuador in via del Pomario 8 a Massa, per parlare delle lotte per i diritti dei nativi americani attraverso letture di poesie e l’ascolto della musica di Dome La Muerte. Dopo la serata dedicata a Leonard Peltier, attivista e membro dell’American Indian Movement recluso da quasi 50 anni con l’accusa di un omicidio mai commesso, stasera è il turno dei “canti di rivoluzione” curati da Lance Henson, con l’accompagnamento della chitarra acustica di Dome La Muerte. I testi pubblicati da Henson nascono per ridare dignità alle popolazioni rimaste prive di voce e sono stati tradotti in 25 lingue. Vengono studiati nelle antologie delle più importanti università del mondo per introdurre alla poetica ispirata alla storia della cultura Cheyenne, dove la musica si mescola alla cronaca sociale del mondo moderno. Cresciuto in Oklaoma, il poeta Cheyenne v racconterà del popolo che “abita il sussurro” e che vive “all’orlo del mondo” con parole, musiche e riflessioni.

Il primo incontro del ciclo ha visto la presenza di moltissime persone che hanno voluto sottoscrivere la raccolta firme per chiedere la grazia di Leonard Peltier, recluso dal ‘75 in una prigione di massima sicurezza negli Usa. Il documentario trasmesso venerdì scorso mette insieme le varie testimonianze di quel periodo storico, ricostruendo la vicenda giudiziaria che coinvolge Peltier e tutta la comunità dell’American Indian Movement, che all’epoca organizzava iniziative di protesta allo scopo di riappropriarsi delle terre che il governo americano aveva sottratto ai nativi per poi destinarle alla costruzione di basi militari. Come nel caso di Alcatraz, abbandonata per sei anni e in seguito occupata dal movimento per sensibilizzare la popolazione sulla violenza che dovettero subire i nativi americani. L’ingresso all’incontro di stasera, organizzato dal Bar Ecuador in collaborazione con Davide Torri, è libero.