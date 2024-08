Dibattiti e concerti alla Festa antifascista

Alla Casa Rossa Occupata di Montignoso va in scena la XVII edizione della Festa Antifascista, dal 29 agosto al primo settembre. Si parte domani, giovedì alle 18, con l’iniziativa ‘Regime di guerra globale’ e alle 21 i concerti. Venerdì si riparte alle 18 con un’iniziativa sulla repressione e alle 19,30 un reading mentre dalle 21 è di nuovo tempo di concerti. Sabato sarà giornata intensa che inizierà con una mobilitazione contro la discarica ex Cava Fornace. "Dopo gli sversamenti avvenuti pochi mesi fa ci avevano garantito la chiusura del sito. Un sito evidentemente pericoloso e dannoso. Se non la chiudono loro la chiuderemo noi. Basta aspettare, basta promesse", scrivono gli organizzatori. Alle 18 si parla di ‘Apuane terra ribelle: Storia del territorio Ligure-Apuano e della sua cultura di resistenza’.

"Siamo nati dove è scoppiata la farmoplant e dove i nostri avi mai chinarono la testa ai romani – scrive Elia Buffa –. Siamo nati dove i monti vengono divorati per fare profitto e dove scoppiarono i moti anarchici di fine 800. Siamo nati in una provincia sacrificale, schiacciata fra mare e monti, tagliata dai fiumi, e dove la Resistenza al nazifascismo è stata scritta con il sangue della nostra gente versato sopra le montagne. Siamo le eredi di Meschi, della Rolla, di Tito e di Aldo Salvetti. Siamo stati calpestati innumerevoli volte dalla storia dei potenti, ma indomiti abbiamo resistito, lottato e tirato fuori i denti. Assieme all’associazione Via XIII Giugno , a Giulio Milani a Ildo Fusani e al circolo Goliardo Fiaschi proveremo a ricostruire parte di questa storia assieme". Alle 21 spettacoli di circo e performance artistiche con Agostino Retro, il buffa, Emma, Giulia Diamanti, Sebastiano, SantaViola & Goldi e Dj Kriminal From Kernel Panik". Domenica primo settembre per tutto il giorno la Casa Rossa ospiterà il Mercato Contadino. Alle 18 iniziativa assembleare orizzontale: ‘Costruire comunità in lotta e prendersene cura’. Alle 20 la cena e alle 21 i concerti. Tutti i giorni cucine aperte a pranzo e cena, area campeggio libera, bar, area bimbi, area smartworking, area stand e banchetti, musica live e dibattiti.