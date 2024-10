Contratti a tempo ma trasformabili

Occasioni di lavoro dal Centro per l’impiego di Massa CArrara. Per info e candidature, https://lavoro.regione.toscana.it

1 ESTETISTA Centro estetico cerca un’estetista qualificata (secondo anno) o specializzata (terzo anno) con esperienza, in grado di svolgere in autonomia le attività di estetica di base. Indispensabili orientamento al cliente, capacità organizzative e di vendita, capacità di lavorare in team. Contratto Part time, indicativamente 25 ore settimanali, tempo indeterminato. Sede di Carrara. Offerta MS-234755

1 BARISTA Bar ricerca barista per mansioni di caffetteria e cocktail per aperitivi. Full time, lavoro su turni, orario di chiusura 21. tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Preferibile esperienza pregressa nella mansione. Sede di lavoro Aulla. Offerta MS-234584

1 COMMESSO Supermercato cerca un banconiere addetto alla vendita banco gastronomia. Indispensabile esperienza specifica come banconiere alimentare maturata nella grande distribuzione e capacità di utilizzo di affettatrici, bilance elettroniche, coltelli, macchine per il sottovuoto. Iniziale contratto intermittente a chiamata (disponibilità a lavorare nei festivi). Sede Montignoso e Massa. Offerta MS-234541

1 IMPIEGATO Azienda di consulenza ricerca un impiegato amministrativo assistente in back office, con mansioni di inserimento dati, gestione scadenze, redazione documentazione di base, segreteria e comunicazione. Richiesto inglese livello b 1. Iniziale tempo determinato con possibilità di trasformazione. Età 19-29 anni. Sede Massa. Offerta MS-234523

1 IMPIEGATO Cantiere nautico ricerca un addetto alla gestione degli acquisti. Rispondendo direttamente al responsabile, si occuperà dei rapporti con i fornitori (anche recandosi presso le loro sedi) per acquisiti, ritardi e eventuali non conformità. Iniziale contratto a tempo determinato, trasformabile. Sede Massa. Offerta MS-234487