Cammino dimenticato. Degrado e incuria sul viottolo delle Ferriere

Una strada abbandonata proprio sul tracciato della Francigena. La denuncia è del Polo progressista e di sinistra che ha effettuato un sopralluogo sul viottolo delle Ferriere. "La storica strada comunale, tracciato originario della Via Francigena – scrive l’opposizione in un comunicato – da molto tempo è stata interrotta da una chiusura da parte di un privato e diverse associazioni ne hanno denunciato lo stato di abbandono. Durante l’ultima campagna elettorale la destra e il sindaco promisero una soluzione.

A oggi quella promessa non è stata mantenuta. Anzi, l’abbandono della manutenzione di questa via, di competenza comunale, ha raggiunto livelli mai visti. I muri di perimetro abbattuti, alberi abbattuti dalle intemperie che interrompono il percorso, frane dei poggi di contenimento, oltre al persistere dell’interruzione che ha reso privato un passaggio pubblico. A questa situazione disastrosa si somma anche un’occasione persa per la città. Il 2025 sarà l’anno del Giubileo e con molta probabilità la Via Francigena sarà molto frequentata. I pellegrini saranno costretti a percorrere buona parte del tratto massese in mezzo al traffico, con i mezzi pesanti che corrono lungo l’Aurelia. Se si fossero ascoltati gli abitanti di Turano che da tempo lottano per il ripristino di questo percorso, oggi la città avrebbe potuto offrire il vero percorso storico della Via Francigena ed evitare che inquinamento e pericolo fossero i compagni di viaggio dei pellegrini. Le propagandistiche parole sui cammini del vicesindaco, sono smentite dalla realtà dei fatti che ci raccontano cose ben differenti: non un euro speso per il ripristino del viottolo delle Ferriere, non un euro per la manutenzione della via Vandelli, come invece avevamo proposto. L’aggravante poi di un nulla di fatto nel restituire alla collettività il pieno possesso di una strada comunale interrotta è la cartina al tornasole del fumo negli occhi".